Şehir nefes alacak

Berivan BABAHAN

Yıllardır Arabahmet Mahallesi'nde araçların park edildiği, yağmur sularının biriktiği ve yalnızca geçiş noktası olarak kullanılan alan, Lefkoşa'nın en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biriyle bambaşka bir kimliğe kavuşuyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Çetinkaya Spor Kulübü yanındaki eski antrenman sahası ve otoparkı; yaklaşık 210 araçlık modern bir otoparkın yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş aksları, etkinlik alanları, spor sahaları ve yeşil dokusuyla yaşayan bir kamusal mekâna dönüştürüyor.

Projeyi YENİDÜZEN’e anlatan LTB Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu; projenin yalnızca fiziksel bir düzenleme olmadığını, Lefkoşa'nın trafik yükünü hafifletecek alternatif ulaşım sisteminin önemli bir halkasını oluşturacağını belirterek, Kanlıdere bisiklet yolunu Kermiya Geçiş Noktası, Ledra Palas Geçiş Noktası, Lokmacı ve Surlariçi’yle birbirine bağlayacak kesintisiz bir bisiklet ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje Mimarı Şerife Kahyalar Soygür ise rekreasyon alanları, iki kum tenis sahası, etkinlik sahnesi, yürüyüş yolları, Zahra Sokağı'na ulaşımı sağlayacak asansör ve merdivenin de yer alacağı projenin ilk etabında altyapı çalışmalarının tamamlandığını, otoparkın kısa süre içinde halkın kullanımına açılmasının planlandığını ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu:

“Bu güzergâh, kent içinde yeni bir ulaşım omurgası oluşturacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Çetinkaya eski antrenman sahası ve çevresinde başlayan yenileme çalışmalarının temel hedefinin, trafiği rahatlatmak amacıyla alternatif ulaşım aracı olarak kullanılabilecek geniş bir bisiklet ağı oluşturmak olduğunu söyledi.

Bisiklet ağının en önemli parçasının Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu olduğunu belirten Bekiroğlu, bu güzergâhın kent içinde yeni bir ulaşım omurgası oluşturacağını vurguladı.

Projenin kapsadığı bağlantı noktalarına ilişkin bilgi veren Bekiroğlu, “Cumhurbaşkanlığı ve Kermiya Geçiş Noktası'ndan gelen bağlantıyı bu ağa dahil etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan Pronto Çemberi'nden Ledra Palas Geçiş Noktası'na uzanacak ayrı bir bisiklet bağlantısı yapıyoruz. Bu yolun birinci etabı tamamlandı ve hizmete açıldı. Ledra Palas Geçiş Noktası'ndan da güneyde bulunan dereye bağlanacak bir bisiklet ağı oluşturulacak. Böylece şehrin farklı noktalarını birbirine bağlayarak uluslararası bisiklet ağına entegre olacağız” dedi.

Surlariçi'nin de bu ağın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, “Surlariçi bizim gözbebeğimiz. Turizme can veren en önemli değerlerden biri. Bu nedenle burayı bisiklet ağına bağlayacak bir bağlantı oluşturma ihtiyacı vardı” ifadelerini kullandı.

“Herkese hizmet edebilecek bir alanı yeniden dönüştürüyoruz”

Bekiroğlu, Kermiya, Ledra Palas ve Lokmacı barikatlarını bisiklet ve yaya yollarıyla birbirine bağlamanın projenin önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi. Ledra Palas Barikatı'ndan yaya olarak geçecek turistlerin bisikletleriyle otopark alanına ulaşmasını hedeflediklerini belirten Bekiroğlu, “Turistleri bu proje ile alana geçirip, yaya veya bisikletli olarak güçlü bir bağlantıyla surların üzerine ulaştıracağız” dedi.

Bölgenin güncel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduklarını ifade eden Bekiroğlu, alanın uzun yıllardır otopark olarak kullanıldığını hatırlatarak, Lefkoşa Master Planı doğrultusunda yürütülen yayalaştırma projeleri devam ederken otopark ihtiyacının da ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

“Buna da nefes olacak yaklaşık 210 araçlık bir otopark projesini hayata geçiriyoruz” diyen Bekiroğlu, otoparkı kullanacak kişilerin daha kolay ulaşım sağlayabilmesi için projeye asansör ve merdiven de eklendiğini, böylece Zahra Sokağı'na erişimin kolaylaşacağını kaydetti.

“Tüm bu anlattığım hikâyenin merkezinde herkese hizmet edebilecek bir alanı yeniden dönüştürüyoruz” ifadelerini kullanan Bekiroğlu, surların da projenin önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, “Turistler, aydınlatılacak surların dibinden geçerek Surlariçi'ne ulaşacak. Bu da projenin önemli fonksiyonlarından biri olacak” dedi.

"Burası yaşayan bir alan olacak"

Proje kapsamında alanda etkinliklerin düzenlenebileceği bir sahne de tasarlandığını belirten Bekiroğlu, böylece bölgenin etkinlik ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

İnsanların yürüyüş yaparak vakit geçirebilmesi için peyzaj düzenlemeleri ile kent mobilyalarının da projeye dahil edildiğini ifade eden Bekiroğlu, Tenis Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından talep doğrultusunda beach tenis sahalarının projeye eklendiğini kaydetti. Beach tenis sahalarının içerisinde küçük bir amfi de tasarlandığını belirten Bekiroğlu, burada da çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Otopark alanının yanı sıra çevrede yapılacak düzenlemelere değinen Proje Koordinatörü, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun belirlediği yol haritası doğrultusunda bölgenin geniş yürüyüş aksları, oturma alanları ve surlarla iç içe yaşanabilecek bir alana dönüştürüleceğini söyledi.

"Lefkoşa Master Planı'nın bütününü tamamlayacak önemli bir adım atıyoruz" diyen Bekiroğlu, sur altı, Çetinkaya eski antrenman sahası, Cumhurbaşkanlığı altındaki fidanlık alanı, Kuğulu Park ve Yenicami'yi yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla birbirine bağlayacak bu projenin, Master Plan'ın öngördüğü gelişimin sürekliliğini sağlayacağını ifade etti.

"Surlar hepimizin sorumluluğu"

Çalışmaların yürütüldüğü bölgenin konumuna da dikkat çeken Bekiroğlu, projenin surların devamı niteliğindeki güney bölgesiyle bağlantı kurulmasına yönelik yeni bir tartışma zemini oluşturduğunu söyledi.

Ara bölgede Çetinkaya'nın futbol sahası, fidanlık ve 1 Mayıs etkinliklerinin düzenlendiği alanların bulunduğunu hatırlatan Bekiroğlu, “Bu proje, bu alanların da hem uluslararası toplum hem de Lefkoşalılar için yeniden tartışılmasına zemin hazırlıyor. Çünkü biz projenin gelişimi için buraların da düzenlenerek bütünlük oluşturmasını hedefliyoruz. İçeriği ve vizyonu açısından bu proje bizim için çok önemli” dedi.

Surların durumuna da değinen Proje Koordinatörü, temizlik ve bakımının LTB tarafından yapılmasına rağmen mevcut müdahalelerin surları ayakta tutmaya yetmediğini söyledi. Bu dönüşümle birlikte surların durumunun da daha görünür hale geleceğini ifade eden Bekiroğlu, proje çalışmaları sırasında surların üzerindeki ağaçların köklerinin duvarlarda hasara yol açtığını tespit ettiklerini belirtti.

“Bu sorunu çözebilmek için hem finansman hem de teknik çalışmalar yürütüyoruz” diyen Bekiroğlu, tüm paydaşlarla bir araya gelerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Bekiroğlu, “Surların yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini artık hep birlikte tartışmamız gerekiyor. Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak surların onarımında tek yetkili kurum biz değiliz. Bu dönüşümün ardından diğer kurumların da elini taşın altına koyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Proje Mimarı Şerife Kahyalar Soygür:

"Sur içi ile sur dışını bağlıyoruz"

Lefkoşa Türk Belediyesi Proje Mimarı Şerife Kahyalar Soygür, Arabahmet'te Çetinkaya Otoparkı ve eski antrenman sahası olarak bilinen bölgede yürütülen projenin, alanı rehabilite ederek hem otopark hem de rekreasyon merkezi olarak yeniden kente kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Proje kapsamında yaklaşık 210 araçlık otoparkın yanı sıra etkinlik alanları, iki kum tenis sahası, etkinlik sahnesi, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Zahra Sokağı'na bağlanacak bir asansör ve merdivenin yer alacağını belirten Soygür, birinci etabı tamamlanan Kanlıdere bisiklet yolunun da bu projeyle birlikte Surlariçi'ne bağlanacağını ifade etti.

İkinci etap ihalesinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Soygür, “İhale sonuçlandığında güzergâh dere yatağından geçerek Cumhurbaşkanlığı önünden Kermiya Geçiş Noktası'na bağlanacak. Bu projede öncelikli hedefimiz, sur içi ile sur dışını birbirine bağlamak ve uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alanı daha işlevsel bir otoparka dönüştürmektir” dedi.

Surlariçi'nin uzun süredir ciddi bir otopark ihtiyacı bulunduğunu hatırlatan Soygür, hayata geçirilecek proje ile hem bölgedeki iş yerlerinin hem de turizm kaynaklı otopark sorununa çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bir ay içinde açmayı hedefliyoruz"

Projede önceliğin drenaj ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına verildiğini belirten Soygür, geçmişte otopark alanında yaşanan yağmur suyu birikintisi sorununun tamamen çözüldüğünü söyledi.

Yapımı süren otoparkta parke zemin döşeme çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Soygür, “Mekanik kısmı, yani asansör hariç olmak üzere yaklaşık bir ay içerisinde çalışmaları tamamlayıp alanı halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

Parke çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemelerine geçileceğini belirten Soygür, eş zamanlı olarak spor sahalarının yapımına da başlanacağını söyledi. Peyzaj kapsamında kent mobilyaları, oturma bankları ve çöp bidonlarının yerleştirileceğini aktaran Soygür, son aşamada ise asansör, merdiven ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

Surların da proje kapsamında öne çıkarılacağını vurgulayan Soygür, “Sur duvarlarına gereken önemi verecek, surları ön plana çıkarmak için gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştireceğiz” dedi.