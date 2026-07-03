Kıbrıslı gazeteci Giorgos Tsalakos hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın güneyinde tanınmış gazeteci ve haber sunucularından Giorgos Tsalakos, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümü, Kıbrıs'ın güneyinde ve Yunanistan'daki gazetecilik camiasında büyük üzüntü yarattı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre ,Gazimağusa'nın Lisi (Akdoğan) köyünde doğan Tsalakos, Atina Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Gazetecilik kariyerine Yunanistan'da başlayan Tsalakos, 1981-1990 yılları arasında Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'de siyasi muhabir ve haber müdürü olarak görev yaptı.

1990'lı yıllarda Kıbrıs'a dönen Tsalakos, özel televizyon yayıncılığının gelişiminde önemli rol oynadı. Antenna Cyprus, Alpha Cyprus ve Omega televizyonlarında üst düzey görevler üstlenen deneyimli gazeteci, 2013-2015 yılları arasında da Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nun (RIK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Spyros Kyprianou hakkında bir kitap kaleme aldı.