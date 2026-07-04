Bağımsızlık Yolu'ndan Hür-İş Federasyonu'na ziyaret

Bağımsızlık Yolu heyeti, Hür-İş Federasyonu'nu ziyaret ederek yaklaşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde asgari ücret gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Bağımsızlık Yolu'nun asgari ücret konusundaki yeni önerileri Hür-İş Federasyonu ile paylaştı ve taraflar süreçle ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“İstişareye açığız”

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin yürütülen süreç kapsamında Bağımsızlık Yolu'nun görüşlerini dinlediklerini belirtti.

Serdaroğlu, federasyon olarak asgari ücret mücadelesine katkı sunmak isteyen tüm siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle istişare etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, bu kapsamda Bağımsızlık Yolu'nu ağırladıklarını ifade etti.

Parti heyeti katıldı

Bağımsızlık Yolu heyetinde Genel Sekreter Cansu Nazlı, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mali Sekreter Yalçın Ertuğan ve Parti Meclisi Üyesi Erol Ertuğan yer aldı.

Görüşmede, asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürece ilişkin fikir alışverişi yapıldı ve taraflar diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.