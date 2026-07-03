“Çözüm konusunda Kıbrıs’ın yanındayız. İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz”

Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Kıbrıs sorununun “Avrupa’nın meselesi olduğunu” söyledi ve Avrupa Halk Partisi’nin, “adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusunda Kıbrıs Rum tarafının yanında olduğunu” söyledi.

Fileleftheros, Weber’in, Avrupa Halk Patisi üyesi DİSİ’nin 50’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılarak, Kıbrıs sorununa da değindiği kısa bir konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre, “Avrupa’nın meselesi” olarak tanımladığı Kıbrıs sorununa “Kıbrıs’ın yanındayız” mesajını veren Weber, “İki devlet çözümünü kabul etmeyeceğiz. Türkiye’yi, Kıbrıs’ı yeniden birleşmeye götürecek müzakereler için uzlaşılmış çözüme dönmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Alithia haberi, “DİSİ’nin 50’nci Kuruluş Yıldönümü İçin Etkinlik… Avrupa Halk Partisi Başkanı’ndan Önemli Mesajlar… İki Devlet Çözümünü Asla Kabul Etmeyeceğiz” başlığıyla aktardı.