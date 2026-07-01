İskele Festivali'nde Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında dün akşam Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi düzenlendi.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gecede, 29. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de yapıldı. Festivale, KKTC, Türkiye, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan, Uruguay ve Filipinler'den gelen halk dansları ekipleri katıldı.

Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi ise İskele Belediyesi Kültür Evi'nde yer aldı. Gecede, Kına Gecesi de canlandırıldı. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kurulan stantlarda ise Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içecekler misafirlere ikram edildi.