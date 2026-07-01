Mağusa Limanı'nın tarihini anlatan “Mağusa Limanı: Hafızaya Davet” sergisi açıldı.

Gazimağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Deniz Kapısı’nda (Porta del Mare) hazırlanan serginin pazartesi günü yapılan açılışında canlı müzik dinletisi sunuldu ve kısa film gösterimi yapıldı.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, Gülşen Erçin Vaiz ve Mehmet Ekin Vaiz tarafından hazırlanan kısa filmde, Mağusa'nın liman kenti olarak sahip olduğu çok kültürlü yapı ve geçmişte liman çevresinde şekillenen sosyal yaşam anlatıldı. Sergi açılışına Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Küratörlüğünü ve sergi tasarımını Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil'in üstlendiği "Mağusa Limanı: Hafızaya Davet" sergisi, Deniz Kapısı'nda her gün 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay:

“Kentin kültürel mirasının korunması belediyenin öncelikleri arasında”

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kentin kültürel mirasının korunmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını, Mağusa'nın kimliğini yaşatan bu tür çalışmaların geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Uluçay, MAKEMÜD'ün yürüttüğü çalışmaların diğer kentlere de örnek teşkil ettiğini belirterek derneğe teşekkür etti.

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı:

“Mağusa Limanı'nın ortak hafızası yine toplumun katkılarıyla zenginleşecek”

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Mağusa Limanı'nın yüzyıllar boyunca adaya hizmet veren ticaret ve lojistik merkez, aynı zamanda farklı toplumların birlikte yaşadığı ve paylaştığı en önemli ortak yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.

Dağlı, hazırlanan çalışmanın tamamlanmış bir sergi değil, toplumun katkılarıyla gelişecek uzun soluklu bir araştırma ve bellek çalışmasının başlangıcı olduğunu belirtti.

Vatandaşları ellerindeki eski fotoğrafları, belgeleri, objeleri ve limanla ilgili anıları paylaşmaya çağıran Dağlı, Mağusa Limanı'nın ortak hafızasının yine toplumun katkılarıyla zenginleşeceğini ifade etti.

MAKEMÜD Yönetim Kurulu Üyesi Yelay Bayraktaroğlu:

“Liman kentinin tarihi ve kolektif hafızasını yeniden görünür kılmayı amaçlıyor”

MAKEMÜD Yönetim Kurulu Üyesi Yelay Bayraktaroğlu, liman kentinin tarihini ve kolektif hafızasını yeniden görünür kılmayı amaçladığını söyledi.

Bu yaklaşımın, liman ile kentin yeniden yaşamla bağ kurabileceğine dair bir umut taşıdığını ifade eden Bayraktaroğlu, "Hafıza bütünüyle kaybolmaz; bazen yalnızca görünmez olur ve yeniden hatırlanmayı bekler." dedi.

Kaptan Fatin Aksoylar da Mağusa Limanı'nın geçmişteki ekonomik ve sosyal önemine değinerek, Deniz Kapısı'nın oluşum süreci ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi.