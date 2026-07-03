Recep DAL

Mesarya Belediye Başkanı ve Aralık ayında yapılacak yerel seçimlerde CTP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, yeniden adaylığını açıklamasının ardından halktan “çok güzel geri dönüşler” aldığını belirterek, bugüne kadar yapılmayan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Latif, yeniden aday olması için halktan taraf bir ısrar olduğuna dikkat çekti; “İnsanların takdiri de bizimle. En büyük motivasyonumuz zaten bu. Ayrımcılık yapmadan, herkese eşit mesafede yaklaşarak yaptığımız projelerle yurttaşlarımızın gönlünde taht kurduk” ifadelerini kullandı.

Mesarya’da siyasi dengelere rağmen hizmet anlayışıyla önemli bir destek yakaladıklarını vurgulayan Latif, “Tabuları yıkarak ilerliyoruz. Bölgede sağ kesimin oyu yüzde 71 olmasına rağmen bir önceki seçimde seçildik. Bu insanlar yaptığımız projeler sayesinde bize oy verdi” dedi.

Latif, görev süresince “50 yıldır yapılmayanları yaptıklarını” belirterek, köprüler, drenajlar, kaldırımlar, çevre düzenlemeleri, sosyal alanlar ve park projeleriyle bölgenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Bölgedeki en büyük eksikliğin altyapı olduğunu ifade eden Latif, “Altyapıyı tamamlamadan üstyapıyla ilgili çalışma yürütmek sağlıklı değil” diyerek, yeni dönemde içme suyu şebekeleri, drenaj ve yol çalışmalarına öncelik vereceklerini kaydetti.

Latif, mezbaha projesinin ardından “0 atık” ve hayvan kooperatifi projelerini gündeme aldıklarını açıkladı; “Hedeflerimiz büyük. Bunu da yaptıklarımızla gösteriyoruz” diyerek hem üretim hem de belediye gelirlerini artıracak yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

“En büyük motivasyonumuz insanların takdiri”

Mesarya Belediye Başkanı ve Aralık ayında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Mesarya Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, YENİDÜZEN’e konuştu. Latif, yeniden adaylık sürecinden altyapı yatırımlarına, üretim projelerinden spora kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayındaki yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamasının ardından halktan olumlu geri dönüşler aldığını belirten Latif, “Bugüne kadar yapılmayan birçok projeyi hayata geçirdik ve insanlarımızın kullanımına sunduk. O yüzden yeniden aday olmam konusunda onların da ısrarı vardı” dedi.

Latif, halkın beklentilerinin farkında olduklarını vurgulayarak, “İnsanların takdiri de bizimle. En büyük motivasyonumuz zaten bu. Ayrımcılık yapmadan, herkese eşit mesafede yaklaşarak yaptığımız projelerle yurttaşlarımızın gönlünde taht kurduk ” ifadelerini kullandı.

“Tabuları yıkarak ilerliyoruz”

Mesarya’da siyasi dengelere rağmen hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla önemli bir güven oluşturduklarını söyleyen Latif, “Biz birçok tabuyu yıkarak ilerliyoruz. Mesarya bölgesinde sağ kesimin oyu yüzde 71 oranında olmasına rağmen bir önceki seçimde seçilmiştik” diye konuştu.

Latif, bu sonucun yapılan projelere duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu insanlar sağ görüşte olmalarına rağmen bana oy verdi. Tabii ki kara gözümüze kara kaşımıza değil, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde takdirlerini kazandık” açıklamasında bulundu.

“Hizmet etmek bizim misyonumuz” diyen Latif, seçim dönemine bağlı kalmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, belediyeciliğin ancak bu anlayışla yapılabileceğini söyledi.

“50 yıldır yapılmayanları yaptık”

Latif, görev süresince uzun yıllardır hayata geçirilmeyen birçok projeyi tamamladıklarına dikkat çekerek, “Biz belediyeci doğduk, belediyeci olarak da hayatımızı sürdürüyoruz. Yurttaşlarımızın takdiri çok kıymetli. 50 yıldır yapılmayanları yaptık. Köprüler, çevre düzenlemeleri, kaldırım ve drenajlar, sosyal alanlar ve parklar bunların bazıları” dedi.

Bu kapsamda adanın en güzel parklarından birini Akdoğan’a kazandırdıklarını belirten Latif, “Adanın en güzel ikinci parkını da Vadili’ye yapmak için gerekli adımları attık. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayıp insanlarımızın kullanımına sunacağız” ifadelerini kullandı.

Latif, Akdoğan Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmet modelini Mesarya geneline yaydıklarını kaydederek, bölgesel kalkınmayı esas aldıklarını söyledi.

“En ciddi sorunlardan biri altyapı eksiklikleri”

Bölgedeki temel sorunlardan birinin altyapı eksiklikleri olduğunu vurgulayan Latif, içme suyu şebekeleri, drenajlar ve kaldırımlarda ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu ifade etti.

“Bu yılların biriktirdiği ihtiyaçlardır” diyen Latif, görev süresince bu sorunları çözmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Latif, yeniden seçilmesi halinde bu çalışmaları sürdüreceğini belirterek, “Altyapıyı tamamlamadan üstyapıyla ilgili çalışma yürütmek sağlıklı değil. Eğer altyapı tamam olmazsa üstüne yaptıklarımızı yıkıp tekrar yapmak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

Bu nedenle asfaltlama çalışmalarını altyapının tamamlanmasının ardından planladıklarını belirten Latif, halkın bu konudaki beklentilerini de dikkate aldıklarını kaydetti.

Mezbaha sonrası yeni projeler yolda

Latif, beklentilerin arttığını ve buna karşılık verecek projeler hazırladıklarını dile getirerek, Avrupa Birliği (AB) standartlarında hayata geçirilen mezbaha projesinin ardından yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi.

“Hayvan kooperatifiyle ilgili adımlar atacağız” diyen Latif, üreticiden alınan hayvanların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik bir sistem üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Latif, bezbaha projesinin finansmanında belediyenin öz kaynaklarının önemli rol oynadığını vurgulayarak, “İhtiyaç duyulan miktarın yüzde 70’ini kendi öz kaynaklarımızla sağladık” dedi.

Bu projenin devamı niteliğinde “0 atık” projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Latif, bunun hem sağlıklı et tüketimine hem de yeni istihdam alanlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Spor ve kırsal kalkınmaya destek

Latif, spora özel önem verdiğini söyleyerek, belediyeye bağlı 9 köy bulunduğunu ve bunların 8’inde aktif sivil yaşam sürdüğünü belirtti.

Bölgede toplam 7 futbol takımının yer aldığını ifade eden Latif, Mesarya Spor Kulübü ile Aslanköy Spor Kulübü’nün Süper Lig’de mücadele etmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

“Bu 7 takıma belediye bütçesinden kaynak aktarıyoruz” diyen Latif, sahaların bakım, sulama ve temizliğinin de belediye tarafından karşılandığını belirtti.

Latif, İnönü ve Paşaköy’deki halı sahaların zeminlerinin yenilendiğini aktararak, Aslanköy için de stat projesinin sürdüğüne dikkat çekti

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar için ova yollarına yatırım yaptıklarını kaydeden Latif, ova yollarının tamiri ve dere yataklarının temizliği için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Latif, su altyapısında ise Korkuteli’nin şebekesinin tamamlandığını belirterek, sıradaki hedefin Dörtyol olduğunu açıkladı.

Festival hazırlıkları başladı

Mesarya Belediyesi öncülüğünde 1-5 Eylül tarihleri arasında uluslararası bir festival düzenleneceğini açıklayan Latif, organizasyonun geçen yıl ilk kez yapıldığını ve bu yıl daha kapsamlı olacağını söyledi.

“Başka ülkelerden ekipler gelecek” diyen Latif, festival kapsamında iki yurtdışı sanatçının sahne alacağını belirtti.

Latif, bu isimlerden birini açıklayarak, festivalin son günü olan 5 Eylül’de Koray Avcı’nın konser vereceğini duyurdu.

Festivalin açılış günü için gençlerin yoğun ilgi gösterdiği başka bir sanatçının hazırlandığını belirten Latif, bu ismin ise şimdilik sürpriz olduğunu söyledi.