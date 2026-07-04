Üç farklı bölgede yangın!

Polisten verilen bilgiye göre, Alayköy’de kullanılmayan bir kerpiç evdeki yangında muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ormanlık alanda yangın

Taşkent Çemberi yakınlarında bulunan bir arazide meydana gelen yangında, yaklaşık 50 dönüm ormanlık alanda bulunan maki bitki örtüsü, çam ağaçları ve kuru otlar yandı.

Yangın, iİtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Girne’de araç yangını

Girne’de bir apartmana ait kapalı otoparkta, park edilmek üzere olan KT 215 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araçta zarar meydana geldi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.