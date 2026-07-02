Kıbrıs’ın güneyinde yıllık enflasyon yüzde 4’e yükseldi

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın tüketici fiyatları endeksiyle ilgili ön tahminlerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde mayıs ayında yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon oranının, haziran ayında yıllık yüzde 4’e ulaştığı kaydedildi.

Kıbrıs’ın güneyinde fiyatların aylık bazda yüzde 0,8 oranında arttığını ve bunun haziran ayında euro bölgesi içindeki en büyük artışlardan biri olduğunu yazan Politis gazetesi, haziran ayındaki yıllık yüzde 4 enflasyon oranıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin euro bölgesinde yıllık en yüksek fiyat artışına sahip ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi de manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Eurostat’ın sahip olduğu ön verilere göre, euro bölgesi ülkelerindeki fiyat artış oranı ortalamasının haziran ayında düşmesine rağmen, Kıbrıs’ın güneyinde bunun yüzde 4’e yükseldiğini yazdı.