Baflı sinemaseverler festivale yoğun ilgi gösterdi, seyirciler alana sığmadı

Dünyanın dört bir yanından kısa filmleri Kıbrıs’ın Baf şehrinde buluşturan Baf Uluslararası Film Festivali (PIFF) bu yıl 15 ülkeden 25 filmlik seçkisiyle 11.kez sinemaseverlerle buluştu. 26-28 Haziran tarihleri arasında artık geleneksel hale gelen Technopolis 20 adlı mekanda yer alan 3 günlük festivalde seyirciler her üç geceye de yoğun ilgi gösterirken mekanın bahçesinde ayrılan alan seyircilere az geldi.

Kıbrıs’tan 4 film ve Türkiye’den de “Hayaller Özgürlük İster” gösterildi

Bu yıl festival kapsamında iki tanesi ortak yapım olmak üzere Kıbrıs’tan 4 film yer alırken Türkiye’den de Uluç Orhan Durmaçalış’ın yazıp yönettiği 2025 yılı yapımı 14 dakika uzunluğunda “Hayaller Özgürlük İster” adlı film Baf’ta gösterildi.

“Baftan Selamlar” Teması ile sinema yoluyla dünyaya selam yolluyoruz”

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides, 11. yılına gelen festivalin artık oturmuş ve kökleşmiş bir seyircisi olduğunu, dünyadan ve Kıbrıs’tan kısa filmcilerin de ilgisinin her geçen yıl arttığını ve başvuran sinemacı sayısının da arttığını dile getirerek seyircinin artışının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladılar. Bu yılki posterde Baf şehrine ve zengin kültürel geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde eski kartpostallar tadında “Baftan Selamlar” temasını kullandıklarını belirten direktörler, “Tüm destekçilerimize canı gönülden teşekkürler. Onlarsız bu festivali yapmak çok zor olurdu” dedi.

Seyirci Ödülleri’nde de heyecan vardı

Her üç gecede de seyircilerin oylarıyla belirlenen Seyirci Ödülleri’nde de de heyecan yaşandı. Bazı filmlerin baş başa oy aldığı gösterimlerde birçok film de seyircilerin beğenisini kazandı.

Kazanan filmler: (1.GECE) A Young Sofiane / YÖN: Fabien Ara (Fransa)

(2.GECE) Nikos’ Long Walk / YÖN: Andreas Sheittanis (Kıbrıs)

(3.GECE) The Champ / YÖN: Ermir Keta (Arnavutluk)

Her kazanan film için bir ağaç dikilecek

Bu yıl festivalde sinema ile çevrenin birleştirildiği bir de etkinlik yer alıyor. Kıbrıs Orman Dairesi ve Lemba topluluğu iş birliğiyle, ödül kazanan her bir film için Sonbaharda bir ağaç dikilecek. Bu girişimi başlatan Vienna Shorts'a teşekkürlerini sunan festival yöneticileri onlarla yaptıkları görüşmelerin ardından bu fikri PIFF’de hayata geçiriyor ve bunu her yıl Lemba'da gerçekleştirmeyi planlıyorlar.