YENİDÜZEN’de yeni görevlendirme: Ertuğrul Senova, Haber Müdürü

YENİDÜZEN Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine Ertuğrul Senova getirildi.

YENİDÜZEN’de bir süredir Muhabir ve Editör olarak görev yapan Senova, bundan böyle “Haber Müdürü” olarak görev yapacak.

YENİDÜZEN Gazetesi’nde bir süredir devam eden ‘yeniden yapılanma dönemi kararları’ çerçevesinde Direktörler Kurulu onayıyla alınan kararın ardından Ertuğrul Senova daha geniş bir sorumlulukla gazetede görev yapacak, haber merkezinin koordinasyonu, haber akışı ve haber içeriği konularında sorumluluk üstlenecek.