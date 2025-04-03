YENİDÜZEN, yurttaşa “başörtüsü krizini” sordu

Serap ŞAHİN

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Bakanlar Kurulu’na sunduğu ve bir gece ansızın onaylanan Disiplin Tüzüğü Değişikliği geri çekilmesine rağmen yaşanan “başörtüsü krizinin” sancıları sürüyor.

Yaklaşık 3 haftadır gündemden düşmeyen ve çeşitli kesimlerin “ilginç” açıklamalarıyla topluma dayatılmaya çalışılan çocuklara yönelik başörtüsü kararını YENİDÜZEN yurttaşa sordu.

Genel değerlendirme; “tamamen suni bir gündem” şeklinde oldu.

Feride Öztürk isimli yurttaş, küçük yaştaki çocukların başörtüsü takmasının uygun olmadığını belirterek, bu durumun gruplaşmaya neden olabileceğini ifade etti. Aykut Uzun, ülkede başörtüsü sorunu olmadığını ve konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü dile getirdi. Mustafa Mor ise demokratik bir ülkede kılık kıyafete müdahale edilmemesi gerektiğini savundu.

Ceyhan Orhan, başörtüsünün Kıbrıs kültürüne uygun olmadığını söyleyerek, bunun AKP’nin bir dayatması olduğunu söyledi.

Emel Aybay, kararın çocukta kalması gerektiğini belirtirken, Kenan Giritli çocukların başörtüsü takmasına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Zerrin Şehitoğlu, başörtüsünün zorla taktırılmasının yanlış olduğunu ancak çocuğun isteğiyle olursa buna saygı duyulması gerektiğini ifade ederken, İsmet Özgüren ise bu tartışmanın yapay bir gündem olduğunu ve siyasi amaçlarla yaratıldığını belirtti.

Feride Öztürk: Küçük yaştaki çocukların başörtüsü takması uygun değildir

“Bana göre küçük yaştaki çocukların başörtüsü takması uygun değildir. Çünkü o yaştaki çocukların düşünceleri henüz tam olarak oturmamıştır.

Bence ortaöğretimde başörtüsü uygun değildir. Bunun için İlahiyat Koleji var. Başörtüsü bu yaştaki çocukların arasında gruplaşmaya da neden olabilir. Bana göre bu durum abartılıyor. O kadar da çok talep olduğunu düşünmüyorum. Talep varsa da dediğim gibi İlahiyat Koleji var. Ben de liseye giderken 2 öğrencinin böyle bir talebi olmuştu ve öğretmenler peruk takmasını söylemişti, o şekilde konu halledilmişti.”

Aykut Uzun: Bence ülkede başörtüsü diye bir sorun yok

“18 yaş altı çocuklarda başörtüsü takmak için çok erken bir yaş. 18 yaşından sonra serbest bırakılabilir diye düşünüyorum. Bence ülkede başörtüsü diye bir sorun yok. Üzerine gidildiği için bu kadar büyütüldü. Mesela İlahiyat Koleji bunun için tercih meselesi olabilir.”

Mustafa Mor: Bu memlekette başörtüsü sorunu olmaması lazım

“Bu memlekette başörtüsü sorunu olmaması lazım. Bir kere her şeyden önce demokrasi önemli. Eğer demokrasi diyorsak kimsenin kılık kıyafetine karışmamız gerekir. Rum tarafında serbest. Biz Avrupa’da yaşıyorduk orada da serbest. Eğer bu ülkede demokrasi var diyorsak, böyle bir sorun olmaması lazım bence.”

Ceyhan Orhan: Kıbrıs’ın kültürüne kesinlikle uygun değil ve ben buna karşıyım

“Bence çocukların başörtüsü takması doğru değil ve etik de değil. Kapanmak isteyen Türkiye, İran ya da Afganistan’da yaşasın bence. Kıbrıs’ın kültürüne kesinlikle uygun değil ve ben buna karşıyım. Ben 9 yaşımdan beri orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum. Bence bu tamamen AKP’nin dayattığı bir sistem. Türkiye’de nasıl sistem geliştirip insanları yobazlaştırdılarsa aynı şekilde burada da yapmaya çalışıyorlar. Burada öyle bir sorun yok ve yapay olarak bunu AKP yarattı. Kıbrıs halkı çok ödün verdi, bunu hak etmediler. Bu bir dayatmadır ve yeri okul değildir.”

Emel Aybay: Bu konuda, kararın çocukta kalmasından yanayım

“Bu konuda ben kararın çocukta kalmasından yanayım. Günümüzde bazı çocukların hareketleri çok çirkin ve kapalı arkadaşları olduğunda biraz daha usturuplu olacakları düşüncesindeyim. Bunlar tabi bir başörtüsü ile değişmez. Çocuk başörtüsü takmak isterse kendi isteğiyle olmalı, aile baskısıyla değil. Bence böyle bir kriz yok bunu abartıyorlar.”

Kenan Giritli: Çocukların başörtüsü takmasına kesinlikle karşıyım

“Ben çocukların başörtüsü takmasına kesinlikle karşıyım. Bunu yapanlara da karşıyım. Eğitim Bakanı daha da öğretmendir ve böyle bir tüzük değişikliğine gitti. Atatürk ne dediyse o olur. Burası Türkiye değil. Anayasamıza ve eğitim yasasına da aykırı bir durum.”

Zerrin Şehitoğlu: Çocuğun mecbur edilip de takıldığı bir durum varsa o yanlıştır

“İnsanların kendi hakları olduğuna inanıyorum. Ben 50 yıl İngiltere’de yaşadım. Çocuğun mecbur edilip de takıldığı bir durum varsa o yanlıştır, ama çocuk da istiyorsa onun hakkı var kendi seçebiliyor.”

İsmet Özgüren: Kesinlikle algı operasyonu, suni gündem

“Bu kesinlikle algı operasyonu, suni gündem. Özellikle olayı farklı noktalara çekmek için yapılıyor. Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimi var. Önceki seçimde yaşadıklarımız ortada, direk müdahale vardı. Elçilik vasıtasıyla seçtirilen bir cumhurbaşkanı var. Kıbrıslı Türklerin hassas oldukları nokta nedir, laikliktir. Düğmeye yine kimlerin bastığını biliyoruz, elçilik. Kendilerini buranın esas sahipleri olarak gören, Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman haklarına saygı göstermeyen fetihçi zihniyetine dayanan bir AKP cuntası suni gündemi yaratarak insanları birbirine düşürmeye çalışır. Bu yaştaki çocukların okullarda başörtüsü takması kesinlikle doğru değildir. 18 yaş altındaki çocukların verdikleri kararlar değişkendir. Özenti, baskı ve dayatma vardır.”