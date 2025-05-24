YENİDÜZEN ve Kanal SİM çalışanları organ bağışçısı oldu

Serap ŞAHİN

Her bir bağış, sadece bir hayatı değil; bir ailenin, bir çevrenin umudunu da yeşertir. Organ bağışı; yaşamla ölüm arasında duran o ince çizgide, bir insanın bir başkasına nefes, umut ve ikinci bir şans vermesidir.

Bilinçli bir toplum ve dayanışma ruhuyla atılan her adım, bekleme listelerinde umutla sırasını bekleyen yüzlerce insana hayat olabilir düşüncesiyle yola çıkan United Medya çatısı altındaki YENİDÜZEN gazetesi ve Kanal SİM, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bağışçı oldu. Sağlık Bakanlığı, Organ doku bağış yasasının altında görevli Ahmet Varoğlu , atılan bu adımın kurumsal düzeyde çok değerli olduğunu ve diğer kurumlara da örnek olmasını umduklarını vurguladı.

Topluma da çağrı yapan Varoğlu, “İhtiyaçlı olan, organ bekleyen çok kişi var. Organ bağışçılarımızın artmasını talep ediyoruz. 2015’ten sonra yaklaşık 1.035 bağışçımız oldu. Her bağış, bir hayat demek. Aynı zamanda kan bağışının da önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Organ Doku Bağış Görevlisi Ahmet Varoğlu:

“Her bağış, bir hayat demek”

Organ doku bağış yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bağışçı kayıt işlemlerinden sorumlu olan Ahmet Varoğlu, sistemin işleyişine dair bilgi verdi. Varoğlu, “Organ bağışçılarıyla ilgili bağış yapanlardan kabul alıyoruz ve onları sisteme ekleyip herhangi bir durumda bağışçı listesine dahil ederek bağışçı kartı veriyoruz.” dedi.

Bağışçı olmak isteyen kişilerin izleyebileceği yolu anlatan Varoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bunu benimsemeleri ve kabul etmeleri lazım. Sonrasında Sağlık Bakanlığı’na gelerek ya da Bakanlığın web sitesinden formu indirerek, kimlik kartı fotokopisi ile başvurmaları yeterlidir. Bu işlemle kişi, yoğun bakım ünitesindeki organ bağışçılar listesine dahil edilir. Yoğun bakım ekibi, bağışçıları biliyor ve beyin ölümü durumunda bağışlanan organların ihtiyaçlı kişilere nakil süreci başlatılıyor.”

Topluma da çağrı yapan Varoğlu, “İhtiyaçlı olan, organ bekleyen çok kişi var. 2015’ten sonra yaklaşık 1.035 bağışçımız oldu. Her bağış, bir hayat demek. Aynı zamanda kan bağışının da önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde organ nakli sürecine dair teknik bilgileri de paylaşan Varoğlu, “Şu anda böbrek ve kalp nakli yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli İl Koordinatörü ve diyaliz hemşiresi Meral Yükseliş:

“Son noktada bile umut olunabilir”

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli İl Koordinatörü ve diyaliz hemşiresi Meral Yükseliş, hem canlıdan hem de kadavradan organ nakillerinde aktif olarak çalıştıklarını ifade etti. “Diyalize giren hastaların verici olmak isteyen yakınlarıyla süreci yürütüyoruz. Kadavradan bağışlarda ise beyin ölümü gerçekleştiğinde aileyle iletişime geçiyoruz. Onların onayıyla süreç başlıyor.” dedi.

Yakın zamanda yaşadıkları bir bağış sürecini anlatan Yükseliş, şu ifadeleri kullandı:

“Son yaptığımız kadavra bizi çok duygulandırdı. Yabancı bir turistin ülkemizde bulunup organ bağışında bulunması çok etkileyiciydi. İnsanlarda hâlâ ‘parçalanmasın’ gibi bir endişe var. Ama bu bir ameliyat gibi, titizlikle yapılan bir işlem. Parçalanma yok. Bu bilinç toplumda yeterince yerleşmedi. Canlıdan canlıya yapılan nakillerde insanlar sevdikleri için böbreğini veriyor ama kadavra söz konusu olunca geri duruyorlar. Oysa bu çok kıymetli bir şey. Artık bitti dediğimiz noktada bile birine umut olabiliriz. Herkes bağış yaparak sadece bir kişiyi değil, onun çevresini de yaşatabilir.”

74 böbrek nakli yapıldı

Ekim 2014’te meclisten geçen İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası ile birlikte, 2015 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde canlı nakiller başladı. Kadavradan nakiller için 3 hekimden oluşan bir ‘Beyin Ölümü Ekibi’ kuruldu. 5 Mayıs’ta ilk kadavradan nakil yapıldı. O günden bugüne kadar toplam 74 böbrek nakli gerçekleşti. Bu nakillerin 35’i kadavradan, 39’u ise canlı vericilerden yapıldı.

“Örnek olmalı”

Ahmet Varoğlu, YENİDÜZEN gazetesi ve United Medya’nın bağışçı olmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Bu bağışın tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını, bu şekilde bağışların çoğalabileceğini ve halkın da bu sayede bilinçlenebileceğini umuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.”