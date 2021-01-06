‘Hastanede iç bulaş var’

Devrim DEMİR

Salgının artması ile özellikle hastanelerde alınan önlemler personel eksikliği nedeniyle tam uygulanamıyor, endişe artıyor. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulaş zinciri devam ederken, dün 1 temizlik görevlisinin testi pozitif çıktı.

Göğüs Hastalıkları Servisi'nde görev yaptığı öğrenilen temizlik çalışanının çok sayıda temaslısı karantinaya alındı.

Yerel bulaş hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, temaslı ekibinin de işi güçleşiyor.

Bulaş zinciri hastanede doktorundan, hemşiresine, temizlik çalışanına kadar uzadı.

Özellikle Lefkoşa Devlet Hastanesinde, ziyaretçilerin yasak olmasına rağmen bir şekilde içeriye girdiği öğrenilirken, doktorlar yaşanan bu durumdan ötürü endişeli.

Vaka haberleri gelmeye devam ederken, Kaplıca’da bir otel’in işletmecisi ve eşinin yanı sıra aralarında Milletvekili Mesut Genç’inde bulunduğu 15 kişi temaslı olarak karantinaya alındı.

Pandemi Doktorları, hastane içinde önü kesilmeyen bulaş nedeniyle endişeli. Doktorlar, YENİDÜZEN’e konuştu.

15 günde 187 ‘yerel vaka’

Ülkede ‘yerel vaka’ tırmanışı sürüyor. Son 15 günde yerel vaka sayısı 187’ye ulaşırken, önceki gün Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, 243 aktif vakanın olduğunu sadece 94’ünün Lefkoşa’da olduğunu duyurmuştu.

YEREL BULAŞTA SON DURUM Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek yaşamını yitirdi.

Son 15 günde 187 yerel vaka tespit edildi.

Aralarında Milletvekili Mesut Genç’inde bulunduğu aynı aileden 15 kişi temaslı olarak karantinada.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 1 temizlik görevlisi pozitif çok sayıda temaslısı karantinada.

Gönyeli'de güzellik merkezinde çalışan 1 kişi pozitif, temaslıları karantinada.

Covid-19’a bağlı 9. ölüm

Karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ocak ayında COVID-19’a bağlı peş peşe üç ölüm dikkat çekti. Kazım Şimşek Kuzey Kıbrıs’taki 9. ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

OKULLARDA SON DURUM:

Okullarda vakalar durdu…

İç bulaşın en çok yayıldığı okullarda, 4 Ocak itibarı ile yarıyıl tatiline girilmesi ile bulaş riski de azaldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu önceki gün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ülke geneli okullarda toplam 42 öğrenci ve 14 öğretmenin pozitif olduğunu duyurmuştu.

Pandemi Hastanesinde YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, 4 Ocak tarihi itibarı ile okul kaynaklı vaka veya temaslının tespit edilmediği öğrenildi.

Polis’ten sıkı takip…

Polis Genel Müdürlüğü özellikle 9 Eylül İlkokulu kaynaklı ev izolesinde olan temaslıların takibini yerinde yapıyor. Görevli polisler, verilen adreslerde tek tek kontrol yaparak ev izolesinde olanları yakından takip ederek, bulaşın bir yerde yayılmasını engelliyor.

Güzellik salonunda pozitif vaka

Yenikent Gönyeli’de hizmet veren Arzu Çevre Hair Salon, çalışanının pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Salon işletmecisi Arzu Çevre, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çalışanının pozitif olduğunu, kendine ve diğer personeline yapılan testlerin negatif çıktığını söyledi.

Çevre, tedbir amaçlı karantinada olduklarını belirterek, salonlarının 18 Ocak tarihine kadar kapalı olduğunu duyurdu.

Arzu Çevre’nin paylaşımı şöyle:

Sevgili misafirlerimizi salonumuzda oluşan bir bulaş sebebi ile çalışanımız pozitif çıktı. Negatif çıkmamıza rağmen tedbir amaçlı izole bir süreç geçireceğiz.

18 Ocak tarihine kadar salonumuz hizmet vermeyecektir. Hepimiz bu süreci en iyi şekilde atlatacağız, anlayışlı olarak bir birimizi koruyalım. Saygılarımla Arzu Çevre.

HEKİMLER TEDİRGİN Dr. Nesil Bayraktar: “Hastaneye dışarıdan gelişler engellenmeli. Temaslı ekibi tükenmiş durumda”

Dr. Derlen Özgeç Ruso: “Hastanede iç bulaş var”

Dr. Emre Vudalı: “Hemşire sayısı vakalar nedeniyle azaldı”

Dr. Selin Bardak Özcem: “Vakalar artıyor, önlemler az”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Hastaneye dışarıdan gelişler engellenmeli”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, özellikle hastane içinde önlemlerin dışarıdan gelişlerle kısıtlanması gerektiğini söyledi. Bayraktar, Pandemi Hastanesinde de tarama yapılırken sosyal mesafenin sağlanamadığına dikkati çekerek, kişilerin özellikle bu dönemde çok daha duyarlı davranması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, “Hastane içinde bulaşa tedbir alınmasına rağmen, kaçak girişlerde durdurulamıyor. Hedef içeriye girmekse bunun önü alınamıyor. Yılbaşı gecesi de bunu halk olarak gördük, evde izole olunması gerekirken kumarhanelerdeki manzarayı izledik. Toplum çok sıkıldı, pandeminin getirdiği ekonomik kaygıda bununla geliyor. Ama bilinmesi gereken bir şey var virüsün ne yazık ki ekonomik kaygısı yok” dedi.

“Temaslı ekibi tükenmiş durumda”

20 kişiden oluşan temaslı ekibinin 7/24 çalıştığını ifade eden Bayraktar, artan yerel bulaşla beraber ekibin tükenmiş duruma geldiğini ifade etti.

Doktor Nesil Bayraktar, temaslı ekibinin sadece son 72 saati taramadığını, otelleri, gelen telefonları yönettiklerinin altını çizerek, “Çok zor bir iş götürüyorlar, yerel bulaş artıyor ekip gecesini gündüzüne katarak çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso:

‘Hastanede iç bulaş var’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso, hastane içinde yasal olarak çalışan bir ‘enfeksiyon komisyonunun’ olmadığını söyledi. Yasal bir düzenleme yapılamadığı için personel eğitimini de arttırmadıklarını ifade eden Ruso, “Hastanede iç bulaş var. Taramaların daha sık yapılması gerekiyor. Bunun içinde yasal olarak enfeksiyon komitesinin devreye girmesi gerekmekte.

Ziyaretçilerle ilgili, güvenlik personel sayısı ne yazık ki yeterli değil. Ziyaretçi girişi engellenemiyor. Göğüs Yoğun Bakım Servisinde ek vaka çıkmadı, temaslı ekibinin yoğun çabaları devam ediyor. Hastane açıldı, personel yok. Sağlık kapasitesi aşılmadı henüz, yerel vakalar artarsa sağlık sistemi çökecek. Bir an önce Acil Durum Hastanesine geçmeliyiz.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Hemşire sayısı vakalar nedeniyle azaldı”

Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, hastanede personel sıkıntısı yaşandığını, vakalar nedeniyle hemşire sayısının azaldığına dikkat çekti.

Vudalı, karantina hemşirelerinin günde 10 saat ayda 250-300 saat çalıştığına dikkati çekerek, “Ciddi bir yoğunlukla beraber gelen dikkat dağınıklığı, yorgunluk her gün bulaş riski daha da artıyor” dedi.

Vudalı: “Hepimiz dikkatli davranmak zorundayız”

Hastanede pozitif vakaların çıkmaya devam ettiğini ateş, öksürük, şikayeti olan hastalara hemen PCR testi yapıldığını ifade eden Vudalı, “Bu dönemde hastanelere ziyaretçi girmesi yasak. Lefkoşa Hastanesinin 15 giriş kapısı var birileri bir şekilde içeriye girebiliyor. İnsanlara, hepimize özellikle bugünlerde büyük görevler düşmekte.

Hastalar, hasta bakıcılar herkes bu günlerde çok dikkatli davranmalı. Burada yatan yaşlı hastalarımız ek sağlık sorunları olanlar var. Dünyada da hastanelerde yaşanan bir salgın söz konusu, artmaması için çok dikkatli davranmak zorundayız” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem:

“Vakalar artıyor, önlemler az”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem, yerel vakalarda artış olduğunu toplum içinde yaygınlaşan vakaların hastanede de iç bulaşın yayılmasına neden olduğunu ifade etti. Yerel vakaların artmasına rağmen tedbirlerin azaldığını ifade eden Özcem, “Ülkede Mart ayında vaka sayımız az iken kapanmaya gittik, uçuşları durdurduk daha iyi korunduk. Vakalar azdı önlemler sertti, şuan vakaların yüzde yüzü temaslılar ile beraber hepsi yerel. Toplum içinde ciddi bir bulaş söz konusu hastane içinde de daha sert tedbirler alınmalı” dedi.

Kaplıca Hotel Restorant işletmecisi YENİDÜZEN’e konuştu:

“Ben ve eşim pozitif”

Kaplıca Hotel Restorant işletmecisi Yakup Genç, testinin pozitif olduğunu eşinin de testinin pozitif çıktığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Genç, temaslılar arasında Milletvekili Mesut Genç’in de olduğunu ifade eden Yakup Genç, oteli tedbir amaçlı kapattıklarını ifade etti.

Genç: “Eşim pandemi hemşiresi”

Eşinin sağlık çalışanı Pandemi hemşiresi olduğunu ifade eden Yakup Genç, önceki gün eşinin testinin pozitif çıktığını kendisinin pozitif olduğunu söyledi.

Aile ve yakınlarının hemen bilgilendirildiğini ifade eden Genç, tedbir amaçlı 15 kişinin karantinaya alındığını ilk testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Temizlik görevlisi ve temaslıları karantinada…

Hastane içinde bulaş zinciri sürüyor. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Göğüs Servisinde dün 1 temizlik görevlisi pozitif çıktı. Temizlik görevlisi ve çok sayıda temaslısı karantinaya alındı.