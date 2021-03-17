“Kapalı” ile yeniden Perde

Pandemi dönemi tiyatroların kapalı olması nedeniyle yaklaşık bir yıldır salonlarında seyircisiyle buluşamayan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 26 Mart Cuma akşamı kendi salonundan canlı yayında bu dönem için özel olarak yazılmış yeni bir oyunla perde açıyor.

“Kapalı” isimli oyunla “Kapalı Maraş” sahnede

26 Mart Cuma akşamı saat 20:00’da prömiyeri gerçekleştirilecek olan oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel tarafından tiyatroların kapalı olduğu bu dönemde, oyuncuların pandemi koşullarında güvenli bir şekilde çalışabilmelerini ve bu koşullarda oyunu sahneleyebilmelerini esas alarak kaleme alındı. Oyun, tiyatroların kapalı kaldığı dönemde yazılarak pandemi koşullarına uygun şekilde evde ve sahnede yapılan provalarla zorlu bir süreçte çalışıldı.

Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kapalı” isimli oyun, Kıbrıs’ın önemli bir politik gerçeğini ele alıyor. Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikâyelerini kovalayan oyun, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını ele alınıyor. Oyunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol alıyor. Oyunun özgün müziği Osman Ateş tarafından bestelenirken, dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri, afiş tasarımı Barış Argus tarafından gerçekleştirildi. Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı. Projede Ülgen Çakır mali işler, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Erhan Kurt gişe sorumlusu olarak yer aldı.

Canlı Yayında Prömiyer Heyecanı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibinin pandemi şartlarında yoğun ve zorlu geçen prova sürecinin ardından, 26 Mart Cuma akşamı saat 20:00’da oyun prömiyeri gerçekleşecek. “Kapalı” oyunu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonundan yapılacak canlı yayınla izlenebilecek. Canlı yayında prömiyeri izleyebilmek için 26 Mart Cuma saat 16.00'a kadar www.biletinial.com sitesinden bilet alınabilecek. Bilet alan seyircilere oyunu izleyebilecekleri link/bağlantı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından SMS ve e-mail yoluyla gönderilecek. Ayrıntılı bilgi için telefon 22 78782.