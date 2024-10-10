Yeniden oylama yapılacak, bu kez aday Zorlu Töre

Ulusal Birlik Partisi Hükümeti'nin yaşadığı meclis Başkanlığı krizinde yeni bir gelişme yaşandı ve mevcut başkan Zorlu Töre'nin bu akşam genel kurulda oylanacağı belirtildi.

Hastanede tedavi gören Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, son yarım saat içerisinde tansiyonu çıktığını dile getirdi.

UBP’nin Meclis Başkanlığı için kendisini aday göstermesi hakkında konuşan Töre, alınan kararın olumlu olduğunu belirterek, “Ben görev adamıyım” şeklinde konuştu.