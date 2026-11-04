Holguin: “Pazartesi günü bir gelişme sağlamak için nasıl çalışacağımızı konuştuk”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görüşmesi tamamlandı. Görüşme 35 dakika sürdü.

Erhürman'ın açıklama yapmadığı görüşmenin ardından basına konuşan Holguin, Erhürman’a belirli konularda birkaç soru yöneltmek için geldiğini, görüşmenin bu nedenle kısa sürdüğünü kaydetti.

Holguin, 9 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan üçlü görüşmeye işaret ederek, “Pazartesi günü bir gelişme yaşanabilmesi için çalışmaları nasıl sürdürebileceğimizi konuştuk.” dedi.

Dün Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Holguin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın kendisine Başçeri aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Büyükelçiyle söz konusu mesajı almak için görüştüğünü belirten Holguin, konuyu dün öğleden sonra görüştüğü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’e de aktardığını kaydetti.