CTP, Tevfik Gören’in adaylığının reddedilmesine itiraz edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören’in adaylığına yönelik itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağını açıkladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Gören’in adaylığına, yasada öngörülen son üç yıllık daimi ikametgâh koşulunu yerine getirmediği iddiasıyla itiraz edildiği ve bu itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Karara saygı duyduklarını ancak daimi ikametgâh koşulunun yorumlanması konusunda farklı bir hukuki değerlendirmeye sahip olduklarını kaydeden CTP, yasal itiraz haklarını kullanarak konuyu YSK’nin değerlendirmesine sunacaklarını bildirdi.

Açıklamada, seçme ve seçilme hakkının demokratik düzenin temel haklarından biri olduğu vurgulanarak, bu hakkın kullanımına ilişkin yasal koşulların hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

CTP, hukuki süreci takip etmeyi sürdüreceğini ve yerel yönetimlerde ve ülke yönetiminde sorumluluk üstlenme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti.