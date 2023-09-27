Yeni yasama yılı pazartesi başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı, pazartesi günü yapılacak toplantı ile başlıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin milletvekilerine gönderdiği davetiyeye göre, yeni yasama yılı, Meclis İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca Ekim ayının ilk iş günü olan 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.