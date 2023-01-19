Yeni trafik cezaları cep yakacak
Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından trafik cezaları da güncellendi.
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YENİDÜZEN
Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından trafik cezaları da güncellendi.
Brüt asgari ücrete göre belirlenen yeni cezalar, trafik kurallarına uymayan vatandaşlar için cep yakacak.
İşte yeni trafik cezaları:
- Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (1356,30 TL), 5 puan.
- Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (1356,30 TL)
- Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-Brüt asgari ücret kadar para cezası, 100 puan.
- Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (1356,30 TL), 5 puan.
- Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden 40 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %15’i kadar para cezası (2034,45 TL), 25 puan.
- Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak- Brüt asgari ücretin %25’i kadar para cezası (3390,75 TL), 50 puan.
- Trafik ışıklarına riayet etmeme- Brüt asgari ücretin %20’si kadar para cezası (2712,60 TL) 30 puan.
- Trafik levha ve işaretlerine uymamak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (1356,30 TL) 15 puan.
- Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek- Brüt asgari ücretin %50’si kadar para cezası (6781,50 TL)-100 puan.
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