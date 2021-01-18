Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu...

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu Meclis Başkanlığı'na seçildi. Oylamada 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy kullanıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Resmiye Canaltay’ın yeter sayıya ulaşamadığı için seçilemediği Meclis Başkanlığı için UBP bu kez İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu’nu aday gösterdi. Oylamada 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy kullanıldı.

Meclis Başkanlığı'na seçilen UBP İskele Milletvekili Sennaroğlu teşekkür etti, Başkanlığı süresince eşitlik ve tarafsızlık ilkesi ile Meclis İç Tüzüğü kuralları çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti. Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı Kürsüsü'nü yeni Başkan Sennaroğlu'na devretti.

Canaltay seçilememişti

UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, 4 Ocak’ta gerçekleştirilen ve 47 milletvekilinin oy kullandığı ilk oylamada 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı. Meclis Genel Kurulu’nda 48 milletvekilinin oy kullandığı 11 Ocak’taki ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu alan Canaltay 2. tur oylamada bu kez 19 Kabul, 27 ret, 2 çekimser oy almış, Başbakan Ersan Saner 'erken seçim' istemişti.