CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Anayasa ‘en geç on günde atama yapılır’ diyor… belli ki pazarlıklar bitmedi…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’nın ‘boşalan bir bakanlığı en geç on gün içinde atama yapılır’ hükmüne karşın, Koral Çağman’ın istifasının üzerinden on günden fazla süre geçmesine karşın halen atama yapılmadığına işaret etti.

“Belli ki pazarlıklar bitmedi” diyen Erhürman, Hükumet için Anayasa ihlalinin ‘teferruattan ibaret’ olduğunu belirtti, “Söylenecek hiçbir sözün anlamadı kalmadı! Gidin!!!” dedi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

Anayasa'nın 108. maddesinin 5. fıkrası: "Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa en geç on gün içinde atama yapılır"... Sn. Çağman'ın istifasının üzerinden on günden fazla süre geçti. Belli ki pazarlıklar hala bitmedi. Hala atama yok!

Görev süresi içerisinde ihlal edilmemiş hukuk kuralı bırakmayan bu hükumet için bu Anayasa ihlali belli ki teferruattan ibaret!!! Memlekette taş üstünde taş bırakmadınız. Söylenecek hiçbir sözün anlamı kalmadı! Gidin!!!