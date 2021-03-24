Yeni hastane için Türkiye'den heyet geliyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında çalışmaları devam eden 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi Projesi ile ilgili olarak Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri yarın Kıbrıs’a geliyor.

25-27 Mart tarihleri arasında 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek heyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15 Şubat 2020’de Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette de yerinde inceleme yapılan araziyi inceleyecek.

Heyet, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi yetkilileri ile değerlendirme ve koordinasyon toplantısı da gerçekleştirecek.

2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında sağlık sektörüne 106 buçuk milyon TL ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek, Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesi için 70 milyon, Yeni Girne Hastanesi Donatım Projesi için 20 milyon, Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesi için 11 buçuk milyon ve Tıbbi Teçhizat ile Teknik Cihaz Alımı Projesine için ise 5 milyon Türk Lirası olarak ayrıldı.

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