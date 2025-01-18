Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap tamamlama projesi başladı

Temeli 2017 yılında atılan Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesinin, 4. Etap Tamamlama Projesinin, 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Başbakan Ünal Üstel, törede, hastanenin yapımını üstlenen Aşan Group şirketinden, hastanenin “15 Kasım’da kapılarını açacağı” sözünü alarak, “şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Özdeş: “Güzelyurt’a hastane kazandırmak önemli”

Törende ilk konuşmayı yapan Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, Güzelyurt’ta yatırım yapan ve yaşayan herkese teşekkür ederek, bölgeye daha önce üniversite kazandırdıklarını, bugün de 2005 yılından beridir uğraştıkları hastaneyi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Özdeş, Güzelyurt’un bir ilçe olduğunu ve hastanenin kazandırılmasının önemine işaret ederek, Üstel’in hastaneyi bitireceğine de inanç belirtti.