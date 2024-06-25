“Yeni Girne Hastanesi’nin akıbeti ne oldu?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde “Kamu Hastanelerinde Yoğun Bakım Yatak Eksikleri, Sevk ve Hasta Ulaşımında Yaşanan Sorunlar” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Hastanelerdeki yoğun bakım yatak eksikliklerine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, özellikle pandemi döneminde bu ihtiyacın artacağı yönünde öngörümler olduğunu belirtti. Ülke nüfusunun pandemiden sonra kontrolsüz bir şekilde arttığını ve yoğun bakım yatak ihtiyacının içinden çıkılamaz bir hale getirdiğine işaret eden İncirli, “Hekimler hastalarına yoğun bakım yatağı bulmak için ter döküyor” ifadelerini kullandı.

“Bugün bu ülkede yoğun bakım yatak ihtiyacı var” diyen İncirli, bu sorunun uzun yıllardır olduğunu kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım yatak sayısının 16, Mağusa Devlet Hastanesi’nde ise 5 tane olduğuna dikkat çeken İncirli, toplam 21 yatağın mevcut nüfusa bu sayının yetersiz kaldığını vurguladı.

“Özel hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı da yeterli değil” ifadelerine yer veren İncirli, ülkede bu konuda her gün sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Yoğun bakım ihtiyacının yaşamsal bir durum olduğuna işaret eden İncirli, tüm eksikliklerin hızlıca tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

“Özellikle çocuk hastaların ilaçlarının eksikliği çok önemlidir”

Büyüme hormonu ilacının eksikliğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, bu ilaca ihtiyacı olan çocuklar için yaşamsal olduğunu kaydetti. Bazı ilaçların hala eksik olduğunu belirten İncirli, “Özellikle çocuk hastaların ilaçlarının eksikliği çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Yeni hastanelere de ihtiyacımız var”

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da işaret eden İncirli, söz konusu anlaşmada yeni hastanelerle ilgili bir çalışma olmadığını belirtti. Anlaşmaya göre var olan hastanelerin tamiri ve iyileştirilmesi konusuna itirazın olmadığını belirten İncirli “Yeni hastanelere de ihtiyacımız var” dedi. Ülkenin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve giderilmesi için nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydeden İncirli, hükümetin bu konuyu yok saydığını vurguladı.

“Yeni Girne Hastanesi’nin akıbeti ne oldu?”

“Yeni Girne Hastanesi’nin akıbeti ne oldu?” sorusunu soran İncirli, son 5 yıldır bunun konuşulduğunu söyledi. Girne nüfusunun arttığını belirten İncirli, Girne Akçiçek Hastanesi’nin nüfusa yetişemediğini kaydetti. Hastanenin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman kullanıma gireceği sorularını soran İncirli, Güzelyurt’taki yeni hastanenin de akıbetin sorguladı.

“Neden Mağusa Devlet Hastanesi’ni güçlendirecek projeleri hayata geçirmiyorsunuz?” sorusunu soran İncirli, “Ücra bir yere yeni bir sağlık merkezi yapmaktan söz ediyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“Yeni hayaller kurduğunuzda yeni maceralar oluyor ve Yeni Girne Hastanesi gibi sonu gelmeyen bir film haline dönüyor” diyen İncirli, “O yüzden hızlıca bitirebileceğiniz işler yapın” şeklinde konuştu. Önceliğin mevcut hastanelerin büyütülüp eksikliklerin giderilmesinin gerektiğini belirten İncirli, “Siz ütopik şeylerin peşinden koşmayı tercih ediyorsunuz, olmuyor. Şu andaki ihtiyaçları karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt ve İskele’nin yeni hastanede ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İncirli, “Kaynakları bunlara yönlendirin. Mağusa’daki devlet hastanesini güçlendirin, diğer sağlık merkezlerini de güçlendirin ki kaynaklarımızı daha verimli kullanabilelim” şeklinde konuştu.