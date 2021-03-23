Yeni Girne Hastanesi’nde ihale sancısı sürüyor

YENİDÜZEN

Bir yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan ve bu kez de “ihale tartışmasıyla” gündeme gelen Girne Hastanesi’ndeki süreç halen beklemede.

Şubat 2020’de Maliye Bakanlığı’nın teslim aldığı, 20 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen hastane projesinin ihalesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda hastane ihalesinin iptali yönünde tartışma çıktığı öğrenilmiş, ilgili taraflar YENİDÜZEN’e konuşarak, Pazartesi yani dün konuya ilişkin durumun netlik kazanacağını belirtmişti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, “En kötü karar, kararsızlıktan iyidir” diyerek, halkın mağdur olmaması adına bugün bir açıklama yapacaklarını ifade ederken, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise dün istişarelerinin süreceğini, sağlıklı açıklamanın ise bugün yapılabileceğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun en son yapılan toplantısında da gündeme gelen konunun netlik kazanmadığı, istişarelerin sürdüğü ifade edildi. Gözler bugün yapılacak olan açıklamalara çevrildi…

İhale süreciyle ilgili bazı iddialar ortay atılmıştı

YENİDÜZEN’in “Yeni Girne Hastanesi’nde ihale sancısı” haberinde yer alan bilgilerde ihale sürecine 17 firmanın katıldığı, ancak yeterlilik ve iş güvenliği gibi koşullar sonrasında iki firmanın süreçte kaldığı da elde edilen bilgiler arasında yer almıştı. Hükümetin “Yeni Girne Hastanesi ihalesi” için başsavcılıktan da görüş istediği, Merkezi İhalesi Komisyonu yönetimindeki ihale sürecinin dışında kalan firmalara da “yeterlilik belgesi” verilmesi için harekete geçildiği öne sürülmüştü. Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, sürecin Ulaştırma Bakanlığı’na verildiği de belirtilmiş, bunun üzerine açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, paydaş bakanlıklarla görüşülüp Pazartesi günü karar verileceğini ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise yeterlilik belgesi için araştırma yapıldığını belirtmiş, Girne Hastanesi ile ilgili 19 Mart’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda konunun süratlendirilmesine ilişkin konuşulduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Paydaş bakanlıklarla henüz görüşmedik”

Ulaştırma Bakanı Remiye Canaltay ise paydaş bakanlıklarla henüz görüşmediğini, dün gün sonu istişarede bulunacaklarını ifade ederek, ardından karar verileceğini ifade etti. “Yarın (bugün) bir açıklama yapılması daha doğru olur, süreci paylaşacağız” dedi.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin:

“En kötü karar, kararsızlıktan iyidir, yarın açıklayacağız”

İlgili bakanlıklarla istişareleri kısmen yaptıklarını dile getiren Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresi, hala değerlendirmelerin sürdüğünü dile getirerek, “En kötü karar, kararsızlıktan iyidir, en doğrusu neyse artık belirleyeceğiz. Yarın açıklayacağız.” dedi. Üresin, halkın mağdur olmaması için bugün bir karar vereceklerini kaydetti.