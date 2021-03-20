Yeni Girne Hastanesi’nde ihale sancısı

Devrim DEMİR

Bir yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi’nde bu kez de “ihale tartışması” yaşanıyor.

Şubat 2020’de Maliye Bakanlığı’nın teslim aldığı, 20 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen hastane projesi hükümeti yine böldü. Bakanlar Kurulu’nda hastane ihalesinin iptali yönünde tartışma çıktığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Hastanesi ile ilgili ‘yeterlilik belgesi’ için Ulaştırma Bakanlığında araştırma yapıldığını kaydetti.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, yasal boyut ve sürecin araştırıldığına işaret ederken, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu Girne Hastanesi’nin dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu “Yeni Girne Hastanesi ihalesi” ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

İhale sürecine 17 firma katıldı…

İhale sürecine 17 firmanın katıldığı, ancak yeterlilik ve iş güvenliği gibi koşullar sonrasında iki firmanın süreçte kaldığı da elde edilen bilgiler arasında yer alıyor. Hükümet “Yeni Girne Hastanesi ihalesi” için başsavcılıktan da görüş istemişti. Merkezi İhalesi Komisyonu yönetimindeki ihale sürecinin dışında kalan firmalara da “yeterlilik belgesi” verilmesi için harekete geçildiği öne sürüldü. Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, sürecin Ulaştırma Bakanlığı’na verildiği de belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel:

“Yeterlilik belgesi için araştırma yapılıyor”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Hastanesi ile ilgili dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda konunun süratlendirilmesine ilişkin konuşulduğunu söyledi.

Bakan Üstel, hastane ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nda ‘yeterlilik belgesi’ için araştırma yapıldığını kaydederek, Girne Hastanesi’nin kazanılması için Maliye’nin de devrede olduğunu belirtti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin:

“Yasal boyut ve süreç araştırılıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Halis Üresin, Girne Hastanesi ile ilgili araştırmaların devam ettiğini, yasal boyut ve sürecin değerlendirildiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Paydaş bakanlıklarla görüşülecek, Pazartesi günü karar verilecek”

Ulaştırma Bakanı Remiye Canaltay, hastane ile ilgili birçok iddia olduğunu, paydaş bakanlıklarla görüşülüp Pazartesi günü karar verileceğini ifade etti.

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“63 Milyon TL’ye ihaleye çıkılacaktı. Bir türlü ihaleden çıkılmadı”

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık döneminde Sağlık Bakanlığı fonundan 30 Milyon TL aktarılarak, Maliye Bakanlığı’nın da 33 Milyon TL vererek 63 Milyon TL’ye ihaleye çıkılması için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

O dönemde birçok anlaşmazlıklar olduğuna da değinen Pilli, “Hükümet yoktu, başbakan yoktu birçok sıkıntı yaşandı. Bir türlü o ihaleden çıkılmadı” dedi.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Girne Hastanesi dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda konuşuldu”

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede yaşanan pandemi sürecinde Girne Hastanesi üzerinde tartışma yapılmasının hoş bir durum olmadığını söyledi.

Bir hastaneye ihtiyaç olduğunu ve Girne Hastanesi’nin yapılmasına ilişkin bir girişime işaret eden Ataoğlu, “Her şey yasalsa, ki öyle olduğunu biliyorum ve ihaleye çıkıldıysa bir an önce sonuç verilmeli” dedi.

Bakan Fikri Ataoğlu, Girne Hastanesi ile ilgili konunun dün yine toplanan Bakanlar Kurulunda gündeme geldiğini hızlandırılması için bir takım girişimlerin yapılması hususunda konuşmalar gerçekleştiğini kaydetti.