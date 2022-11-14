Yeni Girne Hastanesi ihalesi tamamlandı, sözleşme imzalandı: İnşaat başlıyor

Yılan hikâyesine dönen “yeni Girne Hastanesi ihale süreci” tamamlandı, ihaleyi kazanan Tüfekçi LTD. ve Gülenay İnşaat Şirketleri ile sözleşme imzalandı.

Merkezi İhale Komisyonu, hastane ihalesine ilişkin 19 Ekim’de karar üretmiş ve ihaleyi Tüfekçi LTD ile Gülenay İnşaat’a vermişti.

Ancak MİK’in bu kararı, Tosunoğlu İnşaat tarafından Rekabet Kurulu’na taşınmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan MİK Başkanı Halis Üresin, Rekabet Kurulu’nun tüm itirazları değerlendirdiğini ve MİK’i haklı bulduğunu, bu nedenle ihalenin iptal edilmediğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ihaleyi kazanan şirketlerle sözleşme imzaladıklarını da duyurdu.

Altuğra, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “hastane inşaatı başlıyor” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Altuğra, Girne Bölgesi’nde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verilme noktasında yetersiz kalındığını, 160 yatak kapasiteli olacak Yeni Girne Hastanesi ile takriben 10 aylık bir süre sonunda Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.