Yeni ganimet adresi: Eşdeğer için Maraş talebi

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, “eski mal sahiplerine mal iadesini de kapsayan Maraş’ın açılmasına ilişkin KKTC hükümetinin aldığı karara” destek belirtti.

Dernek, “taşınmaz mal hakkı olan eşdeğer hak sahiplerini Maraş’tan karşılığını alabilmeleri için başvuruda bulunmaya” da çağırdı.