Yeni Ercan Havalimanı’nda elektrikler kesildi
Yeni Ercan Havalimanı akşam saatlerinde elektrikler kesildi.
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Yeni Ercan Havalimanı akşam saatlerinde elektrikler kesildi. Yüzlerce yolcunun bulunduğu yeni terminal binasında insanlar perişan oldu. Yetersiz güçten dolayı yaklaşık 2 saattir elektrik enerjisinin verilemediği öğrenildi.
Cuma akşamı olmasından dolayı yoğunluğun yaşandığı Ercan Havalimanı’nda tüm işlemlerinden gecikmesinden dolayı rötarlar yaşanıyor.
Ayrıca apron bölgesinde iki otobüsün hizmet vermesinin yetersiz kaldığı belirtildi.
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