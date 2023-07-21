Yeni Ercan Havalimanı’nda elektrikler kesildi

Yeni Ercan Havalimanı akşam saatlerinde elektrikler kesildi. Yüzlerce yolcunun bulunduğu yeni terminal binasında insanlar perişan oldu. Yetersiz güçten dolayı yaklaşık 2 saattir elektrik enerjisinin verilemediği öğrenildi.

Cuma akşamı olmasından dolayı yoğunluğun yaşandığı Ercan Havalimanı’nda tüm işlemlerinden gecikmesinden dolayı rötarlar yaşanıyor.

Ayrıca apron bölgesinde iki otobüsün hizmet vermesinin yetersiz kaldığı belirtildi.