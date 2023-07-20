Yeni Ercan “dualarla” açıldı
Yeni Ercan Havalimanı terminal ve pisti, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın dualarıyla açıldı.
Yeni Ercan Havalimanı terminal ve pisti, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın dualarıyla açıldı.
AKP’nin “koalisyon ortağı” siyasi parti başkanlarıyla birlikte yapılan havalimanı açılışında sözü alan Din İşleri Başkanı Ünsal’ın dualarının ardından Tayyip Erdoğan, “ya Allah bismillah” diyerek kurdeleyi kesti.
Ersin Tatar, “yeni” Ercan’ın açılışında konuştu:
“Bir takım gecikmeler yaşanmış olabilir, Erdoğan’ın talimatıyla açıldı”
“Yeni” Ercan Havalimanı’nın açılış töreni gerçekleşiyor... Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, dönemin Başbakanı İrsen Küçük döneminde yeni terminalin ihalesine çıkıldığını anımsattı, “teknik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanmış olabilir” dedi. “Erdoğan’ın verdiği talimatlar” doğrultusunda bugün havalimanının açıldığını belirten Tatar, Türkiyeli yetkililere teşekkür etti. Kıbrıs’ın kuzeyine direkt uçuşun olmadığını anımsatan Tatar, uluslararası camianın “haksızlık yaptığını” savundu, “haksızlıklara son verilmeli” çağrısında bulundu.
Erdoğan: “Kıbrıs’ta çatışma kültürünü değil, iki devletin yanyana yaşama idealini destekleyin”