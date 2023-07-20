Erdoğan: “Kıbrıs’ta çatışma kültürünü değil, iki devletin yanyana yaşama idealini destekleyin”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan’dan sadece Türkiye’ye doğrudan uçuşların gerçekleştirildiğini anımsattı, “bugün açılışını yaptığımız terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için de kullanılacağı günler uzak değildir” iddiasını ortaya attı.

İzolasyonu haklı gösteren hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararının bulunmadığını söyleyen Erdoğan, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da bu konudaki çağrılarına işaret etti.

Erdoğan, “Uluslararası toplumu bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum” dedi, “Adada çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana yaşama idealini destekleyin” çağrısında bulundu.