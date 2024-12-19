"Yeni doğan skandalının ardından Sağlık Bakanı iki dakika bile görevde kalmamalıydı"

CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis'te Sağlık bütçesi görüşüldüğü esnada söz alarak, “Sağlık benim alanım değil…Bu alanda yetkinliğim yok ama siyasi ve hukuki sorumluluk nedir biliyorum. Yeni doğanda görüp görülebilecek en büyük rezillik yaşadık” dedi.

Sürecin idari bacağıyla ilgili konuşarak, “Ailelere geç haber verildi, burada ihmaliniz, kastınız var” diyen Talat, Sağlık Bakanının bu görevde “iki dakika bile kalmaması” gerektiğini söyledi.

Ongun Talat, bu süreçte sessiz kalındığını ve bebeklerin iyileşmesinin beklendiğini savunarak, polisin Cuma gece yaşanan olaydan Pazar günü haberdar edildiğini belirtti. Polisin ölüm ihbarıyla hastaneye geldiğini kaydeden Talat, hastanede idari olarak bir soruşturma başlatıp başlatılmadığını da sordu.

Başhekimin bu olayla ilgili hiçbir izahat vermediğini savunan Talat, “Çocukları yaşam kavgası veren aileler yenidoğanın kapısına 36 saat sonra geldi…” dedi

Yerinden söz alarak tüm sağlık çalışanlarının zan altında bırakıldığını söyleyen Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ongun Talat arasında sözlü tartışma yaşandı.

Ongun Talat, “Bu işi 4-5 hemşirenin üzerine yıktınız. Başhekim da, bakan da hala görevde" eleştirisinde bulundu. Polis Müdürü Kasım Kuni’nin komite görüşmelerindeki açıklamasının tutanaktan okuyan Talat, “Kuni’nin sözleri yanlış anlaşılmadı. Bu soruşturmanın adli bacağının yanı sıra idari bacağıyla ilgili de soruşturma yürütmeniz gerekirdi. Siz bu süreci yönetemediniz ve ört pas edilmesiyle ilgili inisiyatif kullandınız” dedi.

Ongun Talat, Sağlık Bakanına yenidoğanda yaşananlara ilgili idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Dinçyürek: "Kendi hayal dünyanızda senaryolar üretiyorsunuz”

Dinçyürek, idari araştırmanın hala devam ettiğini, bu araştırma tamamlandığında soruşturma memuru atacağını söyledi.

“Elimizde yeterince ifade yok. Savcılık ve polisle istişare içindeyiz. Onlarca ifade alındı, bazılarından defalarca alındı. İfade alma tekniği konusunda destek alıyoruz. İdari soruşturmada suça bağlanacak delillerin ne olacağı konusunda savcılıkla istişare ediyoruz. Beklediğimiz yanıtlar kısa sürede gelecek” dedi.

5 hemşirenin ifade vermek istemediğini, bunun da yasal hak olduğunu söyleyen Dinçyürek, “İdari araştırmayı netleştirip soruşturma memuru atayacağız” dedi.

Ongun Talat’ın , “Açıklamanız bizzat Polis Genel Müdürü tarafından yalanlandı” ifadesi üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Neler yaşandığı nettir. Polis bana ‘açıklama yapmayın, kamuoyunun bilgisine getirmeyin’ dedi” diye konuştu.

Talat’ın “Doğru söylemiyorsunuz” ithamı üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “O sizin iddianızdır. Kendi hayal dünyanızda senaryolar üretiyorsunuz” dedi.

Tartışmaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı.