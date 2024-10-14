“Yeni bir adayla yolumuza devam edeceğiz”

UBP Parti Meclisi sonrası açıklama yapan genel başkan ve Başbakan Ünal Üstel, “Yeni bir adayla yolumuza devam etme kararı aldık” dedi.

Basın toplantısında, gazetecilerin sorusu üzerine yeni adayın Perşembe gün belirleneceği açıklandı.

Üstel, “erken seçim” konusundaki beklentilere, “Bir an önce Cumhuriyet Meclisi Başkanını seçip, çalışmalarımıza başlamak istiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Başsavcılık’tan aldıkları görüşle önce MYK sonra da Parti Meclisini topladıkalarını belirten Üstel, “Bu konuları görüştük. Artık ülkemize UBP’nin hizmet etmesi ve bu yaşadığımız süreci aşmak için yeni bir adayla yolumuza devam etmemizi Parti Meclisi oybirliğiyle karar verdi” dedi.