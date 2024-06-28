Yeni atanan yargıçlar pazartesi yemin edecek
Yüksek Adliye Kurulu, yargıçlığa atanan Cemal Gündüz, Dilem Akçaba ve Semra Kaymaklılı Güven’in pazartesi günü törenle yemin edeceğini duyurdu.
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Yüksek Adliye Kurulu, yargıçlığa atanan Cemal Gündüz, Dilem Akçaba ve Semra Kaymaklılı Güven’in pazartesi günü törenle yemin edeceğini duyurdu.
Yüksek Adliye Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yemin töreninin saat 10.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı salonunda yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, atamaların 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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Etiketler : atama, Yüksek Adliye Kurulu