"Yeni asgari ücretle ilgili Tatar ve Üstel'i açıklama yapmaya davet ediyorum"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığı oranının altında; yüzde 7,5 oranında arttırmasına, işçi temsilcisinden ilk tepki geldi.

Yüzde 7,5’lik artışa onay vermeyen işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, “Sadece yazıklar olsun… Bu devleti yönetenlerin çok büyük bir ayıbı. Kendileri yüzde 11,12’lik artışı alırken, 7,5’lik artışı oyladılar” dedi.

Serdaroğlu, “Buradan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklamaya davet ediyorum. ‘1000 Dolar asgari ücret olur mu’ diyen Cumhurbaşkanı, bu müjdeyi o günlerde verdi” diyerek, “Bize gelen bilgi, Başbakanın bu konuda işveren ile önceden toplantı yaptığı ve hayat pahalılığı altında anlaştığı yönünde. Yahu, masaya bir ara yüzde 5 bile konuldu, yüzde 5’in pazarlığını bile yaptılar” dedi.

Serdaroğlu, işçi temsilcisi olarak HÜR-İŞ’in önümüzdeki günlerde gerekli toplantıları yapıp, gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla; aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi.

İstatistik Kurumu, Hayat Pahalılığı oranını yüzde 11.12 olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.