“Yeni adli yılın başlaması, yıllardır biriken sorunları ortadan kaldırmıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, yargının yıllardır çözülemeyen yapısal sorunlarına dikkat çekti.

Reynar, yeni bir adli yılın başlamasının, geçmiş yıllardan devreden sorunların kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirterek, 2026 yılı için mahkemelere ayrılan 1 milyar 285 milyon 717 bin TL’lik bütçenin yargının ihtiyaçları açısından yetersiz olduğunu söyledi.

Mahkemelerde fiziki altyapı ve personel sorunu

Yargının karşı karşıya bulunduğu sorunların yalnızca bütçeyle sınırlı olmadığını ifade eden Reynar, mahkeme binalarındaki fiziki yetersizliklerin yargı hizmetlerinin yürütülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Reynar’a göre ihtiyaç duyulan yeni duruşma salonları ve yargıç odaları mevcut fiziki koşullar nedeniyle oluşturulamıyor. Mukayyitliklerde de yer sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Reynar, Gazimağusa ve Girne’de ek bina ihtiyacı bulunduğunu, Gazimağusa ve İskele mahkeme binalarındaki tamirat ihtiyaçlarının da resmi raporlara yansıdığını ifade etti.

Personel eksikliğinin de devam ettiğini belirten Reynar, yargının ihtiyaçlarının her yıl gündeme gelmesine rağmen yeterli ilginin gösterilmediğini söyledi.

“Neredeyse tüm mahkemelerde ciddi güvenlik riskleri var”

Reynar açıklamasında, özellikle mahkemelerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

“Neredeyse tüm mahkemelerde herkes için ciddi güvenlik riskleri bulunuyor” diyen Reynar, yeni adli yılın başlangıcında tartışılması gereken asıl tablonun bu sorunlar olduğunu ifade etti.

Yargı için daha fazla kapasite ve güçlü bütçe çağrısı

Reynar, yargının etkin çalışabilmesi için yeni dönemde atılması gereken adımları da sıraladı.

Buna göre yargının daha fazla personele, daha fazla yargıç ve duruşma kapasitesine, çağdaş mahkeme binalarına, tebliğ ve icra işlemlerinin etkin yürütülebileceği araç ve altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirten Reynar, dijital dönüşümün de tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Tüm bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için yargıya ayrılan bütçenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Reynar, aynı zamanda güçlü ve özerk bir yargı bütçesinin önemine işaret etti.

“Dosyalar bekliyor, insanlar bekliyor, adalet bekliyor”

Sorunların her bütçe döneminde gündeme getirilip bir sonraki yıla bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Reynar, yeni adli yılın yalnızca iyi dileklerle karşılanmaması gerektiğini belirtti.

Reynar, açıklamasında, “Dosyalar bekliyor. İnsanlar bekliyor. Adalet bekliyor” ifadelerini kullanarak, yeni adli yılın yargının ihtiyaçlarının somut biçimde karşılandığı bir dönem olması çağrısında bulundu.

Reynar, hukuk devletinin yalnızca söylemlerle değil, adalete ayrılan kaynak, kurulan kurumlar ve etkin çalışan mahkemelerle ayakta tutulabileceğini belirterek, tüm olumsuz koşullara rağmen Yargı camiasının yeni adli yılını kutladı ve başarılı bir yıl diledi.