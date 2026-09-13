Vounous’ta sessiz bir açılış

Murat OBENLER

Çatalköy bölgesinde yer alan Vounous’ta düzenlenmesi planlanan 8. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu açılış töreni, bu yıl alışılmışın çok dışında, derin bir sessizlikle gerçekleştirildi. Tören, müziksiz, konuşmasız ve yalnızca kayıplara adanan bir anma ritüeli olarak icra edildi.



Deniz faciasında yaşamını yitirenler için meşaleler yakıldı, çiçekler sessizce suya bırakıldı

Sempozyum alanında toplanan sanatçılar, araştırmacılar ve ziyaretçiler, deniz faciasında yaşamını yitirenler için meşaleler yaktı, ardından çiçekler sessizce suya bırakıldı. Bu yıl Vounous’un ilkel üretim tekniklerini canlandıran atölyeleri de aynı sessizliğe büründü. Tunç dökümü, seramik yapımı, ilkel ateş yakma gösterileri ziyaretçiler tarafından izlenirken, her hareket sanki kayıpların anısına saygı olarak daha yavaş ve daha dikkatli yapıldı. Normalde coşku ve merakla gezilen sergi alanı, bu kez buruk bir saygı yürüyüşüne dönüştü.



Başkan Kırok da alana gelerek sanatçılarla sohbet etti, sade töreni izledi

Vounous’taki bu sade tören, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatmaya çalışanların acıyı paylaşma biçimi olarak kayıtlara geçti. Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da alana gelerek hem sade töreni takip etti hem de yurtdışından ve ülkemizden sanatçıların üretim yaptıkları standları gezerek onlarla sohbet etti. Sempozyuma bu yıl, yurt dışından çeşitli ülkelereden 26 sanatçı ve akademisyen ile KKTC vatandaşlarından oluşan yaklaşık 80 kişi katılarak üretimlerde bulundular. Vounous Sergisi 16 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilir.