Adadan Çıkarken Telefon Meselesi: eSIM Dolaşım Faturasını Nasıl Bitiriyor?

YENIDUZEN ADVETORIAL

Adadan çıkan yolcunun listesi hep aynıdır. Bilet, bağlantı uçuşu, aktarma süresi, bavul. Listede genelde yer almayan ama varış noktasında ilk sırada kendini hatırlatan bir kalem daha vardır: telefon.

Uçaktan inersiniz, telefonu uçak modundan çıkarırsınız ve ekranın üstünde yabancı bir operatör adı belirir. Ardından gelen mesaj, yurt dışı kullanımınızın başladığını bildirir. O andan itibaren ne kadar harcadığınızı takip etmenin pratik bir yolu yoktur. Fatura, eve dönüşten haftalar sonra gelir.

Kıbrıs'tan çıkan yolcu için bu tablo bir kat daha karmaşık. Çoğu seyahat aktarmalı, çoğu zaman birden fazla ülkeye uğranıyor ve dolaşım tarifeleri ülkeden ülkeye değişiyor. Son yıllarda yaygınlaşan gömülü SIM teknolojisi ise bu denklemi sessiz sedasız değiştirdi.

Kartsız hat nasıl çalışıyor

Klasik SIM kart, operatörün kimlik bilgilerini taşıyan küçük bir yongadır. Telefona fiziksel olarak takılır. eSIM ise aynı işi yapan, ancak cihazın anakartına üretim aşamasında yerleştirilmiş bir bileşendir. Kart takmak yerine profil indiriyorsunuz.

Pratikte şu demek: gideceğiniz ülkenin hattını, daha evinizdeyken telefonunuza kuruyorsunuz. Bir karekod okutuyorsunuz, profil iniyor, hat hazır bekliyor. Uçak indiğinde devreye giriyor. Havalimanında bayi aramak, kuyrukta beklemek, pasaport ibraz etmek yok.

İkinci ve belki daha önemli fark, mevcut numaranızın kapanmaması. Telefonda birden fazla profil aynı anda durabiliyor. Kıbrıs numaranız açık kalmaya devam ediyor, bankadan gelen doğrulama mesajını alıyorsunuz, ama internet yeni hat üzerinden akıyor. WhatsApp ve benzeri uygulamalar veri üzerinden çalıştığı için mevcut numaranızla sorunsuz kullanılıyor.

Maliyet neden düşüyor

Dolaşım, teknik olarak operatörünüzün gittiğiniz ülkedeki bir başka operatörden sizin adınıza hizmet satın alması demek. Bu zincirde en az iki şirketin payı var ve fatura size o paylarla birlikte geliyor.

Seyahat eSIM sağlayıcıları ise doğrudan toptan veri anlaşmalarıyla çalışıyor ve ülkeye özel, sınırı önceden belli paketler satıyor. Asıl kazanç birim fiyattan çok öngörülebilirlik. Paketin ne kadar veri içerdiğini ve kaç gün geçerli olduğunu satın alırken biliyorsunuz. Kota bittiğinde hat duruyor, faturaya sürpriz bir kalem eklenmiyor.

Bu alanda çalışan sağlayıcılardan biri olan eSIM hizmetleri, iki yüzden fazla ülke ve bölge için paket sunuyor. Kullanıcı gideceği ülkeyi ve ihtiyacı olan veri miktarını seçiyor, karekodu anında alıyor. Kurulum uçağa binmeden yapılabildiği için varışta bağlantı telaşı ortadan kalkıyor.

Bakü rotası ve artan trafik

Son yıllarda öne çıkan destinasyonlardan biri Azerbaycan. Kültürel yakınlık, dil kolaylığı ve görece kısa uçuş süresi, Bakü'yü hem tatil hem iş seyahati için tercih edilen bir durak haline getirdi. Kıbrıs'tan giden yolcu için rota genelde Türkiye aktarmalı ilerliyor.

Azerbaycan'da mobil internet altyapısı güçlü, ancak dolaşım tarifeleri çoğu ziyaretçi için caydırıcı olmaya devam ediyor. eSIM Azerbaycan paketleri tam da bu noktada devreye giriyor. Hat, Bakcell ve Azercell şebekeleri üzerinden çalışıyor; Bakcell tarafında 5G desteği de bulunuyor.

Fiyat tarafı şeffaf. Yedi günlük 1 GB'lık paket 300,92 TL, otuz günlük 3 GB'lık paket 789,11 TL, otuz günlük 5 GB'lık paket 907,70 TL seviyesinde. Daha uzun kalacaklar için 10 GB 1.391,44 TL, 20 GB ise 3.192,01 TL. Yoğun kullanım düşünenler için yedi günlük sınırsız seçenek de 1.378,59 TL olarak listeleniyor.

Rakamların anlamı şu: bir haftalık Bakü seyahatinde harita, mesajlaşma ve sosyal medyadan oluşan normal bir kullanım için 1 GB çoğu kişiye yetiyor. İş seyahatinde video görüşme yapacak biri içinse 5 GB daha gerçekçi bir tercih.

Telefonunuz destekliyor mu

Genel çerçeve şöyle: iPhone tarafında XS ve sonrasındaki modeller, Samsung'da Galaxy S20 ve sonrası amiral gemileri ile Z serisi, Google Pixel'de 3 ve sonrası eSIM destekliyor.

Kontrol etmek kolay. iPhone'da Ayarlar bölümünden Hücresel menüsüne girin, eSIM ekleme seçeneği varsa telefonunuz destekliyor demektir. Android tarafında Ayarlar, Bağlantılar, SIM kart yöneticisi yolunu izleyip aynı seçeneği arayın.

İki istisnaya dikkat etmek gerekiyor. Çin anakarasında satılan bazı iPhone modellerinde bu özellik donanımsal olarak kapalı. Ayrıca giriş segmentindeki bazı Android telefonlar yeni model olsalar da eSIM yongası taşımıyor. Yurt dışından getirilmiş ikinci el cihazlarda ise operatör kilidi sorun çıkarabiliyor.

Tek ülke mi, bölgesel paket mi

Birden fazla ülkeye uğranacaksa hesap değişiyor. Tek ülke paketleri birim fiyatta daha uygun, ama her sınırda yeni paket almak hem zaman kaybı hem de toplamda daha pahalı olabiliyor. Bölgesel paketler tek profille onlarca ülkeyi kapsıyor ve sınır geçerken kullanıcının bir şey yapması gerekmiyor.

Burada gözden kaçan bir ayrıntı var. Birbirine çok benzeyen isimler taşıyan bölgesel paketlerin kapsama listeleri farklı olabiliyor ve aradaki fark tam da uğrayacağınız ülke olabiliyor. Rotanızdaki her ülkenin listede yer aldığını satın almadan önce doğrulamak, yol ortasında bağlantısız kalmaktan iyidir.

"Sınırsız" ne kadar sınırsız

Sınırsız etiketli paketlerin önemli bölümü adil kullanım eşiğiyle çalışıyor. Günlük belirli bir miktar tam hızda veriliyor, o eşik aşıldığında bağlantı kesilmiyor ama hız düşüyor. Video izlemek zorlaşıyor, harita ve mesajlaşma çalışmaya devam ediyor.

Bu bir kusur değil, şebekeyi ayakta tutan bir denge. Önemli olan eşiğin satın alma ekranında açıkça yazması. Yazmıyorsa, sınırsız kelimesine değil eşiğe bakmak gerekiyor. Normal bir seyahat kullanımı için günlük 1 ila 3 GB arası bir eşik fazlasıyla yeterli oluyor.

En sık yapılan dört hata

Birincisi kurulum anı. Profil telefona internet üzerinden indiği için kurulumu evde, kendi bağlantınızla yapmak şart. Yurt dışında internetsiz kalmış bir telefonla kurulum yapmak mümkün değil ve bu, yaşanan en yaygın aksilik.

İkincisi veri dolaşımı ayarı. Seyahat eSIM'leri teknik olarak dolaşım profilleri üzerinden çalışıyor. İlgili hat için veri dolaşımı kapalıysa telefon şebekeye bağlanıyor, çubuklar dolu görünüyor, ama internet akmıyor. Bağlantı sorunlarının büyük bölümü bu tek düğmeden kaynaklanıyor.

Üçüncüsü veri hattı seçimi. Telefonda iki hat varsa hangisinin internet için kullanılacağı ayrıca seçiliyor. Bu yapılmazsa telefon eski hattan bağlanmaya çalışıyor ve dolaşım ücreti işlemeye başlıyor.

Dördüncüsü ve en maliyetlisi, karekodun ikinci kez okutulmaya çalışılması. Aktivasyon kodu tek kullanımlıktır. Profil bir kez indikten sonra aynı kod başka cihazda çalışmaz ve telefon bunu hata gibi gösterir. Kullanıcı bunu arıza sanıp profili siler; silinen profil aynı kodla geri gelmez ve hat kalıcı olarak kaybedilir.

Ne kadar veri gerekiyor

Bu sorunun cevabı kullanım alışkanlığına bağlı ama kaba bir ölçü vermek mümkün. Harita, mesajlaşma, sosyal medya ve ara sıra fotoğraf paylaşımından oluşan tipik bir gün, yaklaşık 300 ila 500 MB tüketiyor. Yani bir haftalık seyahatte 3 GB civarı bir paket çoğu kişiye rahatlıkla yetiyor.

Tüketimi asıl artıran kalem video. Uzun video yüklemek ya da canlı yayın açmak dakikalar içinde yüzlerce megabaytı götürüyor. Aile ile düzenli görüntülü görüşme yapacaksanız paketi buna göre seçmek, yolun ortasında kota bitmesinden iyidir.

Kotayı uzatmanın basit yolları da var. Telefon ayarlarından arka plan uygulama yenilemesini kısmak, sosyal medya uygulamalarında otomatik video oynatmayı kapatmak ve büyük yüklemeleri otel bağlantısına bırakmak, aradaki farkı gözle görülür şekilde açıyor.

Numara ve arama tarafı

Seyahat paketlerinin büyük bölümü yalnızca veri veriyor, telefon numarası vermiyor. İlk duyulduğunda eksik gibi görünse de pratikte sorun çıkarmıyor, çünkü mevcut numaranız telefonda açık kalmaya devam ediyor.

Klasik sesli arama ve SMS eski hattınız üzerinden gidiyor, yani o taraf için dolaşım ücreti geçerli olmaya devam ediyor. Pratik çözüm, veri trafiğini yeni hatta yönlendirip eski hattın verisini kapatmak. Böylece bankadan gelen doğrulama mesajlarını almaya devam ederken internetin faturasını ödemiyorsunuz.

Güvenlik tarafı

Yurt dışında en çok kullanılan bağlantı noktaları havalimanı, otel ve kafe ağları. Bu ağların önemli bölümü şifresiz ya da ortak şifreli çalışıyor ve aynı ağdaki bir başkasının trafiği izlemesi teknik olarak mümkün. Bankacılık işlemi yapacaksanız kendi veri hattınızdan bağlanmak belirgin bir fark yaratıyor.

Bazı sağlayıcılar bunun üzerine bir katman daha koyuyor. Aktif her eSIM ile birlikte ücretsiz VPN erişimi verildiğinde, halka açık bir ağa bağlanmak zorunda kalındığında trafik şifreli bir tünelden geçiyor.

Bir şey ters giderse

Her şey doğru yapıldığı halde internet gelmiyorsa, profili silmeden önce denenecek üç şey var. Önce telefonu tamamen kapatıp açın; uçak modunu açıp kapatmak takılı kalmış bir bağlantıyı her zaman düşürmüyor.

İkincisi şebeke seçimi. Telefon otomatik seçimde yanlış bir yerel operatöre tutunmuş olabilir; çubuklar dolu görünür ama veri akmaz. Ayarlardan otomatik seçimi kapatıp listeden başka bir operatör denemek çoğu zaman sonucu değiştiriyor. Azerbaycan örneğinde Bakcell ve Azercell listede görünen iki seçenek.

Üçüncüsü APN ayarı. Özellikle Android cihazlarda bu bilgi kendiliğinden gelmeyebiliyor ve elle girilmesi gerekiyor. Sağlayıcınızın verdiği değeri girdiğinizde bağlantı genelde bir iki dakika içinde açılıyor.

Bunlar sonuç vermezse destek ekibine yazmak en hızlısı. Ciddi bir sağlayıcı hattınızın durumunu kendi tarafından görebiliyor, yani sorunun nerede olduğunu size tarif ettirmeden anlayabiliyor. Kurulmamış ve kullanılmamış paketler için genelde belirli bir süre içinde koşulsuz iade de veriliyor; Cellesim tarafında bu süre yirmi dört saat olarak belirlenmiş.

Nereye gidiyor

Fiziksel SIM yuvasının kaderi belli. Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde sattığı telefonlardan yuvayı tamamen kaldırdı, diğer üreticiler de aynı yöne bakıyor. Yuvanın kapladığı alan bataryaya ya da su geçirmezliğe ayrılabildiği için üreticinin de bu değişimde çıkarı var.

Kullanıcı açısından sonuç şu: önümüzdeki yıllarda gideceği ülkenin hattını indirmek, bugün uygulama indirmek kadar sıradan hale gelecek. Yolcuya düşen tek sorumluluk, gideceği yeri ve kalış süresini önceden düşünüp doğru paketi seçmek.

Son bir pratik not: paketlerin geçerlilik süresi genellikle satın alma anında değil, hattın şebekeye ilk bağlandığı anda başlıyor. Yani paketi seyahatten bir hafta önce alıp kurmanız gününüzden kayıp yaşatmıyor. Bavulu hazırlarken halledip unutabileceğiniz bir işlem.

Adadan çıkan yolcu için bu değişimin anlamı sade. Aktarmalı bir yolculukta bile, indiğiniz ilk havalimanında telefonunuz çalışıyor olacak. Aileyle haberleşmek, aktarma kapısını bulmak ve bir aksilik çıktığında hızlı hareket etmek için gereken tek şey de zaten bu.