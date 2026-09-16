Sigorta Prim Affı’na başvuru süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı

Başbakan Ünal Üstel, işverenler ile bağımsız çalışanların birikmiş sosyal sigorta prim borçlarını uygun ödeme planlarıyla ödeyebilmelerine imkan sağlayan 2026 Sigorta Prim Affı’nda başvuru süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını, son ödeme tarihinin ise 23 Ekim olduğunu açıkladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Vatandaşımızdan ve iş dünyamızdan gelen talepleri dikkate aldık. Bu imkandan daha fazla insanımızın yararlanabilmesi için müracaat süresini uzattık.” diyen Üstel, hükümetin ekonomik hayatın içerisinde üretmeye, istihdam yaratmaya ve ayakta kalmaya çalışan kesimlerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

2010 öncesi borçlara yüzde 30 indirim

Sigorta Prim Affı kapsamında 31 Aralık 2009 ve öncesine ait, kendisine ve çalışanlarına ait rayiç bedel üzerinden hesaplanan birikmiş sosyal sigorta prim borçlarını peşin kapatmak isteyen işveren ve bağımsız çalışanlar için yüzde 30 indirim uygulanacak.

Bu kapsamdaki borcun yüzde 70’inin tek seferde ödenmesi halinde ilgili döneme ait prim borcunun tamamı ödenmiş sayılacak.

Gecikme zamlarında yüzde 90 indirim

Kendisine ve çalışanlarına ait 2010 sonrası oluşan prim borçlarını peşin kapatmayı tercih eden işverenler ve bağımsız çalışanlara ise gecikme zamlarında yüzde 90 oranında indirim sağlanacak.

Prim borcunun tamamı ile ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zammının yalnızca yüzde 10’unun 23 Ekim’e kadar ödenmesi halinde borç ve gecikme zamlarının tamamı ödenmiş kabul edilecek.

36 aya kadar taksit imkanı

Borcunu tek seferde ödeme imkanı bulunmayan vatandaşlar için taksit seçeneği de devam edecek. Belirlenen ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilerek gerekli ödemenin 23 Ekim’e kadar yapılması halinde gecikme zamları dondurulacak ve kalan prim borcu 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Taksitli ödeme modelinde vatandaşlar, borç durumlarına göre; prim borcunun yüzde 25’i ile bu bölüme ait gecikme zammının yüzde 90’ını, prim borcunun yüzde 50’si ile gecikme zammının yüzde 65’ini veya prim borcunun yüzde 65’i ile gecikme zammının yüzde 40’ını ödeyerek kalan borçlarını 36 aya kadar yapılandırabilecek.

Sigorta Prim Affı’ndan yararlanmak isteyen işverenler ve bağımsız çalışanlar, 30 Eylül 2026 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurabilecek.

“Amacımız borcu tahsil ederken insanımızı rahatlatmak, geçmişin yükünü azaltarak önünü açmaktır”

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, “Yıllardır birikmiş borçların vatandaşımızın ve işletmelerimizin üzerinde sürekli bir yük olarak kalmasını istemiyoruz. Amacımız borcu tahsil ederken insanımızı da rahatlatmak, geçmişin yükünü azaltarak önünü açmaktır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bir taraftan Sosyal Sigortalarımızın mali yapısını güçlendirirken diğer taraftan işverenimizi ve bağımsız çalışanımızı rahatlatacak dengeli bir model ortaya koyduk.” dedi.

“Amacımız cezalandırmak değil, ödemeyi mümkün hale getirmek”

Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarda vatandaşın ödeme gücünü gözettiğini vurgulayan Üstel, “Devlet alacağını elbette koruyacaktır. Ancak bizim anlayışımız vatandaşımızı borcuyla baş başa bırakmak değildir. Amacımız cezalandırmak değil, ödemeyi mümkün hale getirmektir. İşletmelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesini, bağımsız çalışanlarımızın geçmişten gelen yüklerini temizleyebilmesini istiyoruz.” dedi.

“İşverenimizi rahatlatırken çalışanımızın hakkını ve Sosyal Sigortalarımızın geleceğini de koruyoruz”

Prim borçlarının sisteme kazandırılmasının Sosyal Sigortaların mali yapısı açısından da önemli olduğunu belirten Üstel, düzenlemenin iki yönlü bir kazanım sağlayacağını ifade etti.

Üstel, “İşverenimizi rahatlatırken çalışanımızın hakkını ve Sosyal Sigortalarımızın geleceğini de koruyoruz. Üretimin, istihdamın ve çalışma hayatının güçlü olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın önünü açmaya devam edeceğiz”

Ekonomik koşullar karşısında hükümetin toplumdan gelen taleplere duyarsız kalmayacağını belirten Üstel, Sigorta Prim Affı’nın müracaat süresinin uzatılmasıyla işverenlere ve bağımsız çalışanlara bir fırsat daha verildiğini kaydetti.

Üstel, “Biz insanımızın sesini duyan, sorununu dinleyen ve çözüm üretmekten çekinmeyen bir hükümetiz. İmkanlarımızı halkımız için kullanıyoruz. Üretenin, çalışanının ekmeğini büyütenin ve kendi emeğiyle ayakta duran insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yükünü hafifleten, ekonomimizin çarklarını güçlendiren adımları kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.