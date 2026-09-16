"Hak savunuculuğu suç değildir"

Kuir Kıbrıs Derneği, Türkiye’de LGBTİ+ alanında çalışma yürüten aktivistler ile sivil toplum kuruluşlarını hedef alan “Ailem Güvende” adlı polis operasyonlarına, gözaltılara ve erişim engellerine sert tepki gösterdi.

Dernek, yaşanan baskıların yalnızca belirli kişi ve kurumları değil, doğrudan örgütlenme ve ifade özgürlüğünü hedef aldığını vurguladı.

"Sivil toplumun iletişim kanalları kasıtlı olarak kapatılıyor"

Açıklamada, aktivistlerin evlerine ve dernek ofislerine yapılan baskınlara, aramalara, ekipmanlara el konulmasına ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına dikkat çekildi.

Operasyonlar öncesinde örgütlerin web siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine değinen Kuir Kıbrıs Derneği, bu adımların sivil toplumun çalışma alanını daraltmaya yönelik sistematik bir müdahale olduğunu belirtti.

Yaşanan ihlallerin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine açıkça aykırı olduğunun altı çizildi.

"Ahlak ve müstehcenlik kavramları kriminalizasyon aracına dönüştürüldü"

Baskıların meşrulaştırılma biçimlerini eleştiren dernek, "ahlak" ve "müstehcenlik" gibi muğlak kavramların, hak savunucularını ve LGBTİ+ örgütlenmesini cezalandırmak için araçsallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Bireylerin cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, HIV statüleri veya sivil toplum faaliyetleri üzerinden kriminalize edilmesi temel hak ve özgürlüklere doğrudan tehdittir” denildi.

Açıklama, "Bir derneğin LGBTİ+ alanında faaliyet göstermesi suç değildir. İnsan hakları savunuculuğu, örgütlenmek ve dayanışma suç değildir" ifadeleriyle son buldu.