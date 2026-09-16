“Çobanyıldızı Krallığı” okurlarla buluştu

Kıbrıs fantastik edebiyatında kendine özgü bir evren yaratan Kemal Behcet Caymaz, yaklaşık on yıla yayılan SAFİR yolculuğunu serinin üçüncü kitabı “Çobanyıldızı Krallığı” ile tamamladı.

İlk kitabı “Müjdelenen Zaman” ile 2016 yılında başlayan serüven, 2020’de yayımlanan “Yegâne Aşk” ile devam etmişti. Serinin uzun süredir üzerinde çalışılan final kitabı ise altı yıllık bekleyişin ardından okuyucuların karşısına çıktı.

On yıl önce başlayan bir hayalin son halkası olan “Çobanyıldızı Krallığı”, okurlarla buluşurken, Kemal Behcet Caymaz’ın SAFİR evrenindeki uzun yolculuğu da böylece tamamlanmış oldu.

Kıbrıs’tan doğan fantastik bir evren

Yazarlığının yanı sıra ressam ve sanat eğitimcisi kimliğiyle de tanınan Caymaz, SAFİR evrenini oluştururken Kıbrıs’ın tarihinden, coğrafyasından, mimarisinden ve kültürel mirasından ilham aldı. Gerçek mekânların fantastik bir anlatımla yeniden yorumlandığı seride Kıbrıs adası, farklı krallıklara ve kadim hikâyelere ev sahipliği yapan büyülü bir coğrafyaya dönüşüyor.

“Çobanyıldızı Krallığı”nda bu dünya şimdiye kadarki en geniş hâliyle okuyucunun karşısına çıkıyor. Kıbrıs tarihinden ve coğrafyasından referanslarla yaratılan yedi krallık, serinin kaderini belirleyecek son savaşta St. Hilarion kalesine mühürlenen “Çobanyıldızı Krallığı” için bir araya geliyor.

Edebiyat ödülüyle taçlanan bir yolculuk

Caymaz’ın fantastik edebiyat alanındaki çalışmaları, 2021 yılında Ali Nesim Edebiyat Ödülleri kapsamında aldığı Fantastik Roman Teşvik Ödülü ile de ödüllendirilmişti. SAFİR evrenini yıllar boyunca hem edebî hem de görsel açıdan geliştiren Caymaz, romanlarının dünyasını kendi çizimleriyle de destekledi.

Bu yönüyle SAFİR, yalnızca üç kitaptan oluşan bir fantastik roman serisi değil; edebiyat ile görsel sanatları Kıbrıs merkezli özgün bir fantastik dünyada buluşturan uzun soluklu bir sanat projesi niteliği taşıyor.

Final kitabının kapağı Gökçe Keçeci’den

Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan “Çobanyıldızı Krallığı”nın kapak tasarımı ise Kıbrıs’lı akademisyen sanatçı Gökçe Keçeci imzasını taşıyor. Kitabın görsel kimliği, serinin karanlıklaşan atmosferini ve yaklaşan büyük savaşın görkemini yansıtacak şekilde hazırlandı.

Büyük tanıtım gecesi ve sergisi Kasım’da!

Serinin üçüncü ve final kitabının büyük tanıtım gecesi, Kasım ayında Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenecek geceye; Lefkoşa Türk Belediyesi, BRT, Citymall, Telsim Vodafone Grup Şirketi ve Işık Kitabevi de sponsor olarak destek verecek.

Gecede serinin yazarı ve çizeri Kemal Behcet Caymaz’ın üçüncü kitap için hazırladığı özgün illüstrasyonlar da sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği üyelerinin, Safir evreninden ilham alarak ürettikleri özgün çalışmalar da özel bir seçkiyle sergilenecek.

Böylece Safir’in on yıla yayılan edebî yolculuğu, Caymaz’ın yarattığı görsel dünya ve farklı sanatçıların kitaptan esinlenerek ortaya koyduğu eserler aynı çatı altında buluşacak. Edebiyat ile görsel sanatları bir araya getirecek gece, “Safir” serisinin finalini çok disiplinli bir sanat etkinliğiyle kutlayacak.