Daniil Bulayev& Davinspiro Camerata’dan Bellapais’te “Mum Işığında Konser”

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda 25 Eylül gecesi Bellapais Manastırı'nda Işığın ve Müziğin Buluşması yaşanacak ve uluslararası üne sahip keman virtüözü Daniil Bulayev& Davinspiro Camerata solistlerinin üstün performansları yüzlerce mum ışığında "Candlelight Concert" konsepti ile canlanıyor.

Viyana Altın Salondaki performanslarının hemen ardından ülkemize gelecek olan 8 kişilik ekibin icra edeceği eşsiz konser ülkemizde klasik müzik ve uluslararası sanatçılar denilince ilk akla gelen dernek olan Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda 25 Eylül 2026 Cuma gecesi saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nın harika atmosferinde gerçekleşecek. Biletler Lefkoşa & Girne Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya online olarak Gişekibris.com' dan temin edilebilir.