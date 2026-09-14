Mario Banushi’nin yönettiği Balkanlar’ın sessiz, görsel ve şiirsel ağıdı Lefkoşa’da büyük ilgi gördü

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan 22’den fazla yapımı başkent Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturacak Lefkoşa Uluslararası Festivali-Nicosia International Festival (NIF) açılışını özgün fikir ve yönetimini Mario Banushi’nin yaptığı ödüllü tiyatro “Goodbye, Lindita” ile yaptı. 12 ve 13 Eylül akşamları Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Ödüllü “Goodbye, Lindita” Avrupa turnesine Lefkoşa’yı da ekledi

Birçok Avrupa ülkesinde önemli tiyatro salonlarında sahnelenen ve Venedik Tiyatro Bienali'nde Gümüş Aslan ödülüne de layık görülen Mario Banushi’nin dünya genelinde izleyicileri ve eleştirmenleri büyüleyen yapımı “Goodbye, Lindita”,12 ve 13 Eylül’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda NIF 2026’nın açılışını yaptı. Mario Banushi, “Goodbye, Lindita” senaryosunu henüz 24 yaşındayken, babasının ikinci eşi Lindita’ya şiirsel bir veda niteliğinde yarattı; böylece izleyicilere yas ve insan hafızasına dair sessiz, görsel bir ağıt ile 75 dakikalık gerçek bir duygu deneyimi sundu.



Oyun belleğin hayal gücüyle iç içe geçtiği, gerçekliğin ise düşlerle birleştiği bir dünyaya bir pencere aralıyor

Çağdaş Avrupa performans sanatının en özgün yapıtlarından biri olan oyun sevilen birinin kaybı gibi temel bir insani deneyimi merkeze alıyor. Bir evin içinde aile sessizlik içinde yas tutarken, bir dizi tuhaf ve adeta doğaüstü olay; belleğin hayal gücüyle iç içe geçtiği, gerçekliğin ise düşlerle birleştiği bir dünyaya açılan bir pencere aralıyor. Yönetmen Mario Banushi, kişisel deneyimlerinden ve Balkan cenaze ritüellerine dair anılarından yola çıkarak, olağanüstü bir performansçı kadrosuyla birlikte, varoluşun bu kaçınılmaz boyutunu derin ve neredeyse kutsal bir atmosfer eşliğinde ele alıyor.



NİF, 50 gün boyunca kültürel ve sanatsal çeşitliliğin merkezi olacak

Ortak organizatörler Nicosia For Art Ltd ve Lefkoşa Belediyesi tarafından Kültür Bakan Yardımcılığı (Müsteşarlığı) Çağdaş Kültür Dairesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve yeni Sanat Direktörü Paris Erotokritou ve ekibi tarafından oluşturulan zengin NIF 2026 Programı kapsamında Çağdaş sanat, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tan yükselen ve tanınmış sanatçılar, 1 Kasım tarihine kadar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun sahnesinde olacak. 50 gün boyunca 22'den fazla yapım, başkentin kültürel gündemini zenginleştirecek ve tiyatro, çağdaş dans, müzik ve disiplinlerarası performans alanlarında uluslararası tanınmış sanatçıları Kıbrıs'ın en heyecan verici yaratıcı sesleriyle bir araya getirecek yapımlar gerçekleşecek.



Comédie-Française Happening (L’Événement) adlı yapım 15 Eylül’de Kıbrıs’ta ilk kez sahnelenecek

NIF, 15 Eylül’de Nobel Ödüllü yazar Annie Ernaux’nun güçlü otobiyografik eserini sahneye taşıyan ve ünlü oyuncu ve yönetmen Françoise Gillard tarafından sahnelenip yönetilen efsanevi Comédie-Française türündeki Happening (L’Événement) adlı yapımı Kıbrıs’ta ilk kez ağırlayacak.