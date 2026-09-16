“Binlerce ekstra araç trafiğe çıkıyor, lütfen bu sorunu çözün”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, devlet okullarında yaşanan öğrenci taşımacılığı sorununun hem öğrencileri mağdur ettiğini hem de şehir içi trafiğinde ciddi yoğunluğa neden olduğunu belirterek, hükümet ile toplu taşımacılar arasındaki sorunun acilen çözülmesi çağrısında bulundu.

Öğrencilerin toplu taşıma yerine özel araçlarla okullara götürülmesinin trafikte ciddi bir kaosa neden olduğunu ifade eden Şenkul, her bir okul için trafiğe 250-300 ekstra aracın çıktığına dikkat çekti.

“Binlerce ekstra araç trafiğe çıkıyor”

Şenkul, “Her bir okul için trafiğe 250-300 ekstra araç çıkması, günün sonunda aynı zaman diliminde trafikte binlerce ekstra araç anlamına geliyor” dedi.

Sorunda hangi tarafın haklı veya haksız olduğu tartışmasına girmediğini belirten Şenkul, yaşanan durumun hem çocuklar hem de şehir içi trafik açısından sürdürülemez olduğuna işaret etti.

Şenkul, “Kim haklı, kim haksız noktasında değiliz ama hükümet ile toplu taşımacılar arasındaki bu sorunun acilen çözülmesi hem çocuklarımız açısından hem de şehir içi trafik açısından elzemdir. Lütfen bu sorunu çözün” ifadelerini kullandı.