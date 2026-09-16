DAÜ turizm yönetimi alanında yine dünyanın zirvesinde

Birbirinden farklı uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından her zaman dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Ağırlama ve Turizm alanında farklı kategorilerde dünyada ve Avrupa’da zirvede yer alarak yine adından söz ettirecek önemli başarılara imza attı.

DAÜ, Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan 2026 yılı Küresel Üniversiteler Akademik Alan Sıralaması’nda (Global Ranking of Academic Subjects 2026), Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında dünyada ilk 75’e girerek 51-75 bandında yer aldı. DAÜ listeye bu alanda Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye ve Kıbrıs adası genelinde girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. Listede 100 farklı ülkeden sıralamaya girebilme potansiyeli taşıyan 5,000 üniversite arasından 2,000 civarında üniversite sıralanmaya layık görüldü.

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılı değerlendirmelerinde Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında aralıksız yer alan DAÜ, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa kıtasında faaliyet gösteren birçok üniversiteyi geride bıraktı.

DAÜ, Shanghai Ranking Küresel Üniversiteler Akademik Alan Sıralaması 2026’da; “Dünya Çapında Fakülte”, “Dünya Çapında Akademik Üretim”, “Yüksek Kalitede Araştırma”, “Araştırma Etkisi” ve “Uluslararası İş Birliği” ana kategorilerinde değerlendirildi. DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında 5 yıllık süre içerisinde dünyanın en önemli akademik dergilerinde (Q1) yer almış bilimsel yayınları, elde ettiği uluslararası akademik ödüller, akademisyenlerinin almış olduğu atıflar (kendilerine yapmış oldukları atıflar hariç) ve dünyada farklı ülkelerden üniversitelerle yapmış oldukları akademik iş birlikleri üzerinden puanlamaya tabi tutuldu.

DAÜ araştırma etkisinde dünya 9.’su

Akademik başarılarıyla ülkemizi daima gururlandıran DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Araştırma Etkisi” kategorisinde 20 üzerinden 17.5 puan alarak dünyada 9’uncu ve Avrupa’da 2’nci sırayı elde etti.

DAÜ aynı zamanda “Uluslararası İş Birliği” kategorisinde Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında gerçekleştirmiş olduğu uluslararası iş birlikleri sayesinde 10 üzerinden 9.6 puan alarak dünyada 4’üncü ve Avrupa’da 2’nci sırada yer alma başarısını gösterdi.

Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Yüksek Kalitede Araştırma” kategorisinde elde ettiği 31.5 puanla dünya 45’incisi olan DAÜ, bu alanda Avrupa’da 5’inci sırada yer aldı. DAÜ “Dünya Çapında Akademik Üretim” kategorisinde almış olduğu 29.6 puanla da bu alanda dünyada 39’uncu sırada ve Avrupa’da 4. sırada yer aldı.

DAÜ’de hedef zirve!

Başarı ile ilgili değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Üniversitemizin 2030 vizyonu çerçevesinde; her alanda olduğu gibi, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında da akademik mükemmeliyeti ön plana çıkarmış bir kurum olduğumuzu defaatle vurgulamıştım. 2019 yılından itibaren aralıksız olarak listede yer alan; bölgesinde, ülkesinde, Kıbrıs adasında ve Türkiye’de Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında ilk sırada yer alan üniversitemiz müthiş bir başarıya imza atmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa kıtasında yer alan birçok üniversiteyi bu alanda geride bırakan DAÜ’nün, Turizm ve Ağırlama Yönetimi alanında daha da üst sıralara çıkacağına eminim. Başta Turizm Fakültesi yönetimi ve öğretim elemanlarını kutlar, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Shanghai Ranking sıralaması hakkında

Shanghai Ranking ilk kez 2009 yılında akademik konulara göre dünya üniversite sıralamalarını yayımlamaya başladı ve geliştirilmiş metodolojinin uygulanmasının ardından, Küresel Akademik Alan Sıralaması (GRAS) ilk olarak 2016 yılında yayımlandı. 2026 GRAS; Doğa Bilimleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 57 konuda üniversitelerin sıralamasını içeriyor. 100 ülke ve bölgedeki 5,000 üniversiteden 2,000’e yakını söz konusu sıralamada listeleniyor. GRAS sıralamaları; Dünya Çapında Fakülte, Dünya Çapında Akademik Üretim, Yüksek Kalitede Araştırma, Araştırma Etkisi ve Uluslararası İş Birliği gibi 5 ana değerlendirme kategorisini kapsayan ilgili konularda dünya üniversitelerinin performansını ölçmek için objektif akademik göstergeler ve üçüncü taraf verilerini kullanıyor.