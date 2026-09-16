Dikkat! Su kesintisi

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 18 – 22 Eylül tarihleri arası bazı bölgelerde mecburi su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 18-22 Eylül tarihleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacağını; kesintiden Devlet Su İşleri (DSİ) Yeni Dikmen Deposu, mevcut Eski Dikmen Deposu, mevcut Eşref Bitlis Kışla Deposu ve bu depolardan su temin eden tüm yerleşim alanlarının etkileneceğini duyurdu.

Bakanlık yaşanabilecek su kesintisine karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve mevcut su kaynaklarını dikkatli kullanmasını istedi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, DSİ KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde yürütülen “KKTC Tarafı İçme Suyu Tesisleri İşletilmesi ve Personel Çalıştırılması” işi kapsamında; Eşref Bitlis Kışlası ve Eski Dikmen Depo bağlantı hattında çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Süreç içerisinde halka ve belediyelere gerekli bilgilendirmelerin basın yoluyla yapılacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek su kesintisine karşı gerekli tedbirleri alması ve mevcut su kaynaklarını dikkatli kullanmaları istendi.