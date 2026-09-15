Lefke Turizm Derneği ile Kalopanayiotis Community Council iş birliğinde, Kalopanayiotis’te iki toplumlu köy panayırı düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği’nden verilen bilgiye göre, UNFICYP desteğiyle 20 Eylül Pazar günü saat 14.00’te başlayacak panayırda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üreticileri, sanatçılar ve ziyaretçileri bir araya gelecek.

Panayırda, adanın geleneksel üretim biçimleri, el sanatları, yemek kültürü, müzik ve dansları sahnelenecek. Etkinlik, iki toplum arasında doğrudan temasın artırılmasına ve ortak kültürel mirasın gündelik yaşamın içinden deneyimlenmesine alan açmayı amaçlıyor.

Panayırda toplam 12 stant yer alacak. Stantlarda, geleneksel üretim ve el sanatları uygulamalı olarak ziyaretçilere gösterilecek, zivaniya damıtımı, tarhana ve gullurigya yapımı ile ahşap el sanatları gösterisi olacak.

Panayırda, saat 17.00’de karşılama konuşması ardından etkinliğin müzik ve dans bölümü başlayacak. Saat 19.00’da ortak yemek başlayacak ve iki toplumdan katılımcıları aynı sofrada buluşturacak.