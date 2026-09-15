GoetheKino, “Geriye Kalanlara Dair Sorular” Kavramına Odaklanıyor

Goethe-Institut Kıbrıs’ın 4.kez organize ettiği GoetheKino etkinliği bu yıl “Geriye Kalanlara Dair Sorular” (Questions of What Remains) başlığı altında yapılacak. 23 Eylül, 21 Ekim ve 25 Kasım’da gerçekleştirecek film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan bu dizide, zamanın akışına dair sorular farklı açılardan ele alınıyor. Her bir film, rahat bir ortamda fikir alışverişi ve üzerine düşünme süreci için bir başlangıç ​​noktası işlevi görüyor. Söyleşilerde bize, film çalışmaları alanında uzman Olga Kourelou ile ilgili filmin konusuna hâkim bir uzman eşlik ederek, ele alınan konular ile Kıbrıs bağlamı arasında bir köprü kuruyor.



Açılışı Dünya Alzheimer Ayı kapsamında Welf Reinhart’ın “A Fading Man” adlı filmi yapacak

Etkinlikler dizisi, 23 Eylül’de —Dünya Alzheimer Ayı kapsamında— Welf Reinhart’ın “A Fading Man” adlı filmiyle başlıyor; sevgi, hafıza, demans ve uzlaşma temalarını özenli ve mizahi bir dille işleyen bu dokunaklı film, eski eşinin yeniden ortaya çıkmasıyla düzenli hayatı altüst olan Hanne’nin hikâyesini anlatıyor. Eski eşi artık demans hastasıdır ve boşanmış olduklarından habersizdir. Hanne ve partneri Bernd, bu zorlu birlikteliği sürdürürken hem sevgiye hem de hayata dair beklenmedik olasılıkları keşfederler. Kıbrıs Alzheimer ve İlgili Demans Hastalıkları Derneği Larnaka (FORGET-ME-NOT) Başkanı Alexia Karaiskaki Achilleos, dernekteki çalışmaları aracılığıyla edindiği deneyimleri paylaşacak ve yerel bağlamdaki başarılar ile zorluklara ışık tutacak.



Yaşları 70 + olan bir koro ve yaşlanmaya dair önyargıları sorgulayan belgesel: “Heaven Can Wait”

1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü ve 15 Kasım Avrupa Müzik Terapisi Günü vesilesiyle, etkinlik dizisi 21 Ekim’de Sven Halfar’ın “Heaven Can Wait – Wir leben jetzt” adlı belgeseliyle devam ediyor. Belgeselin merkezinde, üyeleri en az 70 yaşında olan ve yalnızca şarkı söylemenin sağladığı o tarif edilemez özgürlük hissini deneyimleyen Hamburg merkezli bir koro yer alıyor. Belgesel; topluluk duygusuna, neşeye ve dayanıklılığa odaklanan bulaşıcı enerjisiyle yaşlanmaya dair önyargıları sorguluyor. Müzik terapisti ve performans sanatçısı Andry Erakleous, müziğin ve şarkı söylemenin dayanıklılığı nasıl güçlendirdiği ve esenliği nasıl artırdığı üzerine yapılacak sohbette bize eşlik ediyor.



19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü dolayısıyla “Nö-Hayır” gösterilecek, sosyolojik olarak erkeklik halleri tartışılacak

Dizi, 25 Kasım’da Dietrich Brüggemann’ın aşk, ebeveynlik, belirsizlik ve uzlaşma üzerine bir film olan ilk uzun metrajlı yapımı “Nö” ile sona eriyor. Bu sürreal film; bir çiftin hayat, yas ve ilişkileriyle geçen yedi yıllık serüvenini, kesintisiz çekilen 15 sahnede anlatıyor. Filmde derin sorular soruluyor; öyle ki bazen cevap sadece "nö" (yok/hayır) olabiliyor. 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü dolayısıyla film, aynı zamanda erkeklik perspektifinden de ele alınacak. Bu değerlendirme; araştırmaları erkekler, erkeklik halleri, bakım emeği, babalık ve toplumsal değişim konularına odaklanan Kıbrıs Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Sosyoloji Öğretim Görevlisi Andria Christofidou’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.