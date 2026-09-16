YDP, aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), genel ve yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının başladığını açıkladı.

YDP Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, milletvekilliği aday adaylığı başvuruları partinin genel merkezine, belediye meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları ise ilgili ilçe merkezlerine şahsen yapılacak.

Açıklamada, başvuruların, gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesiyle tamamlanacağı belirtilerek, “Ülkesine, halkına ve yaşadığı bölgeye hizmet etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Yeniden Doğuş Partisi çatısı altında bu demokratik sürece katılmaya davet ediyoruz.” denildi.